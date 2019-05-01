Bugün bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bugün bankalar çalışıyor mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Bankalarda nakit işlemleri bulunan vatandaşlar, para çekme ya da yatırma işlemlerinin bugün yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, Bugün bankalar açık mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? İşte, merak edilen o konu hakkında bazı bilgiler
Bugün bankalar çalışıyor mu sorusuna alacağı cevaba göre harekete geçecek olan birçok vatandaş işlemleri için hamlede bulunacak. 1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. İşte, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı sorusunun cevabı
BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Eylül Çarşamba günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.
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