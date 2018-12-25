Bugün AÖL sınav sonuçları açıklanacak mı? Gözler bu tarihteydi!
Öğrenimlerini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üzerinde devam ettiren on binlerce kişinin katıldığı sınavın ardından gözler, AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi Açık Öğretim Lisesi internet sitesi üzerinden duyurusunu gerçekleştireceği sınav sonuçları, kimlik bilgileri ile kolayca sorgulanabilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla beklediği sonuç ekranı hakkında bazı bilgiler
AÖL sınav sonuçları, birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde uyguladığı sınavın ardından gözler, sonuç aşamasına çevrilmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin yakından takip ettiği o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
8-9 Aralık tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği lokasyonlarda gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından gözler, sonuç aşamasına çevrilmişti. Bu yılın iş takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer vermeyen MEB'in, geçtiğimiz dönemlerde uyguladığı sonuç açıklama takvimi baz alındığında sonuçları 25 Aralık tarihinde açıklanması öngörülüyordu.
Sonuçların bugün gün içerisinde açıklanıp açıklanmayacağına dair kurum tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
GELECEK DÖNEMİN AÖL SINAVI NE ZAMAN?
3 Nisan tarihinde ikinci dönem sonu sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan MEB, 6-7 Nisan tarihlerinde yurt genelinde sınavın uygulamasını tamamlayacak ve sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklayacak.
3 Temmuz tarihinde ise 2018-2019 eğitim öğretim döneminin son AÖL sınavı olan üçüncü dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından, 6-7 Temmuz tarihlerinde sınav uygulanacak. 1 Ağustos 2019 ise üçüncü dönem sınav sonuçlarının yayımlanacağı gün olacak.
KAYIT YENİLEME OCAK AYINDA
Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde yeni dönem için kayıt yenileme süreci, 9 Ocak-6 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. Ders seçme ekranı ise 9 Ocak-14 Şubat tarih aralığında açık olacak.
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