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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.12.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Bugün AÖL sınav sonuçları açıklanacak mı? Gözler bu tarihteydi!

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Bugün AÖL sınav sonuçları açıklanacak mı? Gözler bu tarihteydi!

Öğrenimlerini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üzerinde devam ettiren on binlerce kişinin katıldığı sınavın ardından gözler, AÖL sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi Açık Öğretim Lisesi internet sitesi üzerinden duyurusunu gerçekleştireceği sınav sonuçları, kimlik bilgileri ile kolayca sorgulanabilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla beklediği sonuç ekranı hakkında bazı bilgiler

AÖL sınav sonuçları, birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda yurt genelinde uyguladığı sınavın ardından gözler, sonuç aşamasına çevrilmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin yakından takip ettiği o konu hakkında bazı bilgiler

AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

8-9 Aralık tarihlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği lokasyonlarda gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından gözler, sonuç aşamasına çevrilmişti. Bu yılın iş takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe yer vermeyen MEB'in, geçtiğimiz dönemlerde uyguladığı sonuç açıklama takvimi baz alındığında sonuçları 25 Aralık tarihinde açıklanması öngörülüyordu. 

Sonuçların bugün gün içerisinde açıklanıp açıklanmayacağına dair kurum tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

GELECEK DÖNEMİN AÖL SINAVI NE ZAMAN?

3 Nisan tarihinde ikinci dönem sonu sınav giriş belgelerini yayımlayacak olan  MEB, 6-7 Nisan tarihlerinde yurt genelinde sınavın uygulamasını tamamlayacak ve sonuçları 30 Nisan 2019 tarihinde açıklayacak.

3 Temmuz tarihinde ise 2018-2019 eğitim öğretim döneminin son AÖL sınavı olan üçüncü dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından, 6-7 Temmuz tarihlerinde sınav uygulanacak. 1 Ağustos 2019 ise üçüncü dönem sınav sonuçlarının yayımlanacağı gün olacak.

KAYIT YENİLEME OCAK AYINDA

Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde yeni dönem için kayıt yenileme süreci, 9 Ocak-6 Şubat tarih aralığında gerçekleşecek. Ders seçme ekranı ise 9 Ocak-14 Şubat tarih aralığında açık olacak. 

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