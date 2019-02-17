Bugün (17 Şubat) hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Geride bıraktığımız hafta boyunca yağmurlu ve soğuk günlere uyanan vatandaşlar, 17 Şubat tarihli hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji’nin ‘Bölgelerimizde Hava’ raporuna göre, Marmara Bölgesi’nin bugün parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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