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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Bu ofise giren yandı... Bayramı zehir ettiler!

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Bu ofise giren yandı... Bayramı zehir ettiler!

İstanbul’da kiraladıkları ofise “Kiralık araç” yazısı asan dolandırıcılar, 400 kişiden 3’er bin lira kaparo toplayıp kaçtı. Şüphelilerden 4’ü yakalanırken 2 kişi aranıyor...

İstanbul'daki Acıbadem Gayretli Sokak'ta bir ay önce bir ofis kiralayan dolandırıcılık çetesi üyeleri, sözde kiralık araç hizmeti vermeye başladı. Söz konusu ofiste çalışanlar, Kurban Bayramı tatilinde araç kiralamak isteyen vatandaşlardan "depozito" veya "kaparo" adı altında 3 bin liraya kadar ön ödeme aldı. Tüm kişilere de araç teslim tarihi olarak 10 Ağustos arife günü verildi. Ancak çete üyeleri bu tarihten iki gün önce ofisi kapatarak kayıplara karıştı.

75 KİŞİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Aracı teslim almak üzere ofise giden vatandaşlar dolandırıldıklarını anladı. 75 mağdur şikayetçi oldu. 400'ü aşkın kişiyi dolandırdığı belirlenen çete hakkında "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması başlatıldı. İstanbul Polisi, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceydanur U. (19), Aslı Ş. (21), Serap D. (39) ve Yasemin E.'yi (42) gözaltına aldı. Tutuklanma talebiyle sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin telefon görüşmeleri takibe alındı. Ceydanur U. ile Aslı Ş.'nin ofiste işe alındıkları ve olaydan haberdar olmadıkları iddia edildi. Yasemin E.'nin "Derya", Serap D.'nin ise "Deniz" kod adını kullandığı öne sürüldü.

'BAYRAMI ZEHİR ETTİLER'

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre; Sözde ofise baskın düzenleyen polis, burada 400'ü aşkın kişi adına kesilmiş sahte makbuza ulaştı. Sahte faturaların incelemesi ise devam ediyor. Açıklama yapan mağdurlar, "Hepimiz bir araya gelerek şikâyetçi olduk. Kimimiz kiraladığı araçla memleketine, kimi Kurban Bayramı öncesi tatile gidecektik. Bayramı bize zehir ettiler. Hem paramızı hem planlarımızı çaldılar" dedi.

Firari şüpheliler Sezer E. (21) ve Mahir Ç.'nin (46) yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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