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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sabri GARİP
19.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu müzeler eğitimin bir parçası

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Bu müzeler eğitimin bir parçası

Türkiye, zengin tarihi geçmişi ve bugüne taşıdığı varlıklarla farklı temaları içeren birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Bu müzeler yetişkinler kadar öğrenciler için de gezilip görülecek ve eğitimin birer parçası olabilecek yerler. Sizler için derlediğimiz bu müzeleri, yarıyıl ve yaz tatillerinin yanı sıra hafta sonları da gezebilirsiniz.

"Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı?” cümlesi yıllardır akıllarda bir soru işareti. Unutmayın ki boş vakit olarak düşündüğünüz her anı verimli geçirmek sizin elinizde. Ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız, sizin için gidebileceğiniz müzelerin bir kaçını derledik. Eğitim, denizcilik, Anadolu kültürü, sanat alanlarındaki eserleri sergileyen müzelere giderek, farklı alanlarda bilgi edinmek mümkün. Müzede keyifli ve verimli vakit geçirmenin tüyolarını Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan verdi. 

İşte zamanı verimli değerlendirip, aktif öğrenmeye devam edebileceğiniz müzelerden bazıları:

Bu müzeler eğitimin bir parçası

İSTANBUL DENİZ MÜZESİ: Eğer denizcilikle ilgileniyor ve asırlar önce gemilerin, kayıkların nasıl olduğunu düşünüyorsanız, insandan buhar, oradan da motor gücüne geçen deniz taşıtlarının serüvenini merak ediyorsanız bu müze tam size göre. Türkiye’nin en büyük ve ilk deniz müzesi olma özelliğini taşıyan yapı Beşiktaş’ta sizi bekliyor.

Bu müzeler eğitimin bir parçası

M. RAHMİ KOÇ MÜZESİ: Bu müzeyi gezerken bir vapura, trene ya da klasik bir arabaya binip dünya turu yapmak isteyebilirsiniz. Fenerbahçe Vapuru’nda kahvaltı edebilir, pek çok makine ve bilimsel aleti görme imkânı bulabilirsiniz. Haliç kıyısındaki Hasköy’de bulunan müze, yılın her dönemi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

ANITKABİR: Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün kabrinin bulunduğu Ankara’daki Anıtkabir’de aynı zamanda Atatürk’e ait eşyaların ve araçların bulunduğu bir de müze yer alıyor. Dönemin kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu da yansıtan müze Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş serüvenini gözler önüne seriyor.

İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ: Sanatseverlerin yılın her günü uğrak yeri olan Beyoğlu’ndaki İstanbul Modern Sanat öğrenciler için de en ilgi çekici müzelerden biri. Ruhunu doyurmak isteyen ziyaretçiler pek çok resim, heykel ve fotoğrafı burada görebilir.

HABABAM SINIFI MÜZESİ: Rıfat Ilgaz’ın en önemli eserlerinden biri olan Hababam Sınıfı’nın çekildiği İstanbul Üsküdar’daki Adile Sultan Kasrı’nda bulunan müze, ziyaretçilere nostaljik bir gezi imkânı sunuyor. Ziyaretçiler; Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Münir Özkul gibi birçok ünlü sanatçının oturduğu sıraları, okuldan kaçış planlarının çizildiği kara tahtayı görebiliyor.

ASKERİ MÜZE: İstanbul’un Şişli ilçesindeki müze, dünyanın en iyi askeri müzeleri arasında. Burada, silah çeşitleri, çadır, bayrak ile askeri kıyafetler salonu bulunuyor. Ayrıca, liseyi bu binada okuyan Mustafa Kemal Atatürk için müzede ona ait bir bölüm ayrılmış. Bu bölümde lise fotoğrafları ve Atatürk’e ait belgeler de sergileniyor. 

PERA MÜZESİ: Sanata doymak isteyenlerin ziyaret edebileceği müzelerden biri de Pera Müzesi. İstanbul’un merkezi Beyoğlu’nda bulunan müzede Kütahya çinisi, oryantalist resim, Anadolu ağırlık ve ölçüleri ile fotoğraf koleksiyonları görülebilir. Osman Hamdi Bey’in ünlü tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi de burada.

Bu müzeler eğitimin bir parçası

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ : Bir zaman makinesine binmek ve yolculuk etmek isteyenlerin hayalini gerçekleştirebileceği Oyuncak Müzesi, Sunay Akın’ın 40’ın üzerinde ülkeyi gezerek topladığı oyuncaklardan oluşuyor. Geçmişe gidip, “Bu oyuncaktan bende de vardı” ya da geleceğe gidip “Böyle bir şey gerçek olabilir mi?” diyebilirsiniz. İstanbul Oyuncak Müzesi Kadıköy’de bulunan tarihi binasında ziyaretçilerini bekliyor. Ayrıca ‘Tahta Oyuncak Boyama’ atölyesinde oyuncakları dilediğiniz renklerle boyayabilirsiniz.  Kadıköy ilçesindeki bu yerde sergilenen ‘Helikon’ adlı tiyatro oyununda da oyuncakların hikâyesini izlemek mümkün.

ETNOGRAFYA MÜZESİ: Türk kültürüne ait çokça öğesinin bulunduğu Etnoğrafya Müzesi de başkent Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Burada Türk kıyafetleri, işleme eserler, el dokumaları, madeni eserler, sünnet odası, Türk kahvesi, cam ve çini, silahlar, el yazmaları, ahşap ve taş eserler ile takılar sergileniyor.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ BASIN MÜZESİ: Türkiye’nin basın yolculuğuna tanıklık edebileceğiniz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, İstanbul Sultanahmet’te. Yıllarca sansür kurulunun yer aldığı bina şu an ilk matbaa örneklerinin ve başarılı gazetecilere ait eşyaların sergilendiği bir müze olarak kullanılıyor. Burası, Türk basınını tanıttığı gibi gazetecilerin hayatları ve yaptığı haberler sayesinde yakın tarihe de ışık tutuyor.

İZMİR ATATÜRK MÜZESİ: İzmir Alsancak’taki müzede Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafetleri ve kullandığı bir kayık bulunuyor. Video gösterimlerinin yapıldığı bölümde İzmir’in kurtuluşuyla ilgili kısa filmler gösteriliyor.

İNCİRALTI DENİZ MÜZESİ: Türk denizciliğinin öğrenildiği İzmir’deki müze, gemilerden oluşuyor. Ziyaretçiler gemilerin içindeki maketler, bilgilendirici panolar ve mankenler sayesinde denizciliği öğreniyor.

ANTALYA DENİZ BİYOLOJİSİ MÜZESİ: Muratpaşa ilçesinde yer alan müzede, Türkiye’de bulunan deniz canlısı çeşitlerini görebilirsiniz. Nesli tükendiği için koruma altına alınan deniz canlılarıyla ilgili bilgiler de burada yer alıyor.

BANDIRMA VAPURU VE MİLLİ MÜCADELE PARKI AÇIK HAVA MÜZESİ: Samsun’un en önemli simgesi olan Bandırma Vapuru’nun taklidinin içerisinde Milli Mücadele’nin önemli komutanlarının balmumu heykelleri bulunuyor. Milli Mücadele Parkı’nda ise Samsunlu 1.200 şehidin adının yer aldığı şehitler yazıtı ve mücadeleyi anlatan 10 bronz rölyef, yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı var.

TCDD ESKİŞEHİR MÜZESİ: Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki müzede, Türkiye’nin ilk yerli arabası ‘Devrim’ buharlı lokomotifler ve telgraf makineleri yer alıyor. Filmlere konu olan ‘Devrim’ arabası ziyaretçileri büyülüyor

Bu müzeler eğitimin bir parçası

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ: Anadolu’da yaşayan medeniyetlerden eserlerin sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi, kentin pek çok tarihi mekana ev sahipliği yapan Ankara Altındağ ilçesinde bulunuyor. Müzede Hitit, Frig, Lidya, Urartu ve daha birçok medeniyet ve tarih öncesine ait eserler görülebiliyor. Üniversite sınavlarında bu konulardan sorular çıkıyor. Sınava hazırlanan öğrenciler bu müzede tarih dersinin pek çok sınav konusunu ayrıntılarıyla öğrenebilir.

SORARAK ÖĞRENİN

- Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan (Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı): Bazı müzeler çok büyük. Önce neyi daha çok görmek istediğinize karar verin, o konuya yoğunlaşın. Yanınızda not alacağınız defter, kalem ve fotoğraf makinesi olsun. Arkadaşlarınızla birlikte olmak çok zevkli. Müzeye onlarla gitmeniz eğlenip, öğrenmenizi sağlar. Eğer bir sanat müzesine gittiyseniz, orada resim, heykel, enstalasyon, grafik, minyatür, hat, geleneksel el sanatlarıyla ilgili eserler görürsünüz. Gezinin bitiminde ise en beğendiğiniz eseri ayrıntılı bir biçimde inceleyin.

 

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