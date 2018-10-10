Bu kez tutuksuz geldi
ADANA ve Hatay’da Ocak 2014’te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan yargılanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu, mahkeme salonuna 16 ay sonra tutuksuz sanık olarak geldi.
20 Eylül’de Yargıtay’ca tahliye edildikten sonra 27 Eylül 2018’de hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulduğu öğrenilen Berberoğlu, mahkemeden bu yasağın kaldırılmasını talep etti. Berberoğlu’nun talebi mahkemece reddedildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmada Berberoğlu’nun, “Hakkımda adli kontrol tedbiri uygulanmasına gerek yoktu. Zaten 4 yıldır yurtdışına çıkmıyorum. Tanınan bir siyasetçiyim. Bundan sonraki duruşmalara da bizzat katılmak istiyorum” dediği öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle