Bu kez Atatürk posterini silmiş

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya’nın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde yer alan bilgilere göre;

18 Mart Şehitler Günü Anma Programı hazırlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü, kentte bulunan diğer müdürlüklere yapılacak işlemlere ilişkin resmi yazı gönderdi. Yazıda, “18 Mart 2018 Pazar günü saat 07:00’den itibaren resmi daire, askeri birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleriyle donatılacak, Bayrakların temiz, ütülü Bayrak Kanunu ve Tüzüğüne uygun olması sağlanacaktır” ifadesine yer verildi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Demir ise bu yazıya istinaden tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderdiği yazısında kurumların ve okulların “Atatürk’ün Posteriyle donatılması” hükmünü yok saydı. Uygulama Bartın’da tepkiye neden olurken, CHP’li Yalçınkaya konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yalçınkaya önergesinde, “Bu bürokrat, resimlerini okullara astırmamak suretiyle Ulu Önder’e en hafif tabiriyle saygısızlık yapabilme cüret ve gücünü nereden almaktadır” dedi.



