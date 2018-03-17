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    O müdüre CHP'den suç duyurusu

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    17.03.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir hakkında, imamlar toplantısında, “Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var. Ama bu imkânlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi” dediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

    Bartın Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesine göre, 21 Şubat 2018’de Bartın’ın Ulus İlçesi İmam Hatip Lisesi’nde müftülüğün aylık imamlar toplantısı yapıldı. Dilekçedeki iddiaya göre Aslan toplantıda, “Beni ziyarete gelen bir arkadaşım, ‘Bizler Köy Enstitüsü Mezunları öğretmenler olarak köylerde dinimize hakaret ettik, eğer 120 bin cami kadrosu bizim elimizde olsaydı kendi iktidarımızı kurardık’ dedi. Elimizde 120 bin cami kadrosu var ama bu imkânlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi” dedi.

    Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Demir, iddiayı yalanladı.

    Etiketler: CHP , Bartın , gazetehaberleri , gündem
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