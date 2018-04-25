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    Bu kentte yer kalmadı... Otellerin tamamı doldu

    AA
    25.04.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    Mardin Valisi Mustafa Yaman, otellerdeki 6 bin 500 yatağın tamamının dolu olduğunu belirterek, "Turizm yatırımcılarından bu huzur ortamından faydalanmalarını hem de bölgeye gelecek yatılı turistlerin faydalanmaları açısından yatırım yapmalarını istiyorum." dedi.

    Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de turizmde çok önemli bir ivme yakalandığına dikkati çekti.

    Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını belirten Yaman, şehirde düzenlenen festivaller ve etkinliklerde yurt içi ve dışından çok sayıda turisti ağırladıklarını söyledi.

    Turizmin 12 aya yayılması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yaman, "Bugün itibarıyla otellerde bulunan 6 bin 500 yatağımızın hepsi dolu." diye konuştu.

    Bu kentte yer kalmadı... Otellerin tamamı doldu

    Yaman, turizm ve sanayi yatırımcılarına çağrıda bulunarak, bu doğrultuda hükümet ve bakanlık nezdinde de çalışmaların sürdüğünü aktardı.
    Bölgede huzurun hakim olduğuna işaret eden Yaman, şu değenlendirmede bulundu:

    "Huzurla birlikte sanayi yatırımları da ilimize geliyor organize sanayi bölgelerinde yatırım yapmak için. Hem de bu bölgedeki huzurdan faydalanıp bölgeyi gezmek isteyen günü birlik ve yatılı turistler geliyor. Turizm yatırımcılarından bu huzur ortamından faydalanmalarını hem de bölgeye gelecek olan yatılı turistlerin faydalanmaları açısından yatırım yapmalarını istiyorum. Bu yatırımın sonunda kesinlikle hem kendileri hem de bölgeye gelen turistler ve buradaki esnafımız mutlu olacaktır."

    Yatırımcılara çalışmalarına kısa sürede başlamaları ve yatırımlarını tamamlamaları için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Yaman, şehir merkezinde yatırımcıların talep etmesi halinde hazine arazilerinin tahsisinin mümkün olabileceğini kaydetti.

     

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    Etiketler: Otel , Mustafa Yaman , gündem
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