'Bu ittifak eşitlik ilkesine aykırı'

SEMBOLİK YÜZDE 1-2 OLABİLİR

“BARAJLA ilgili 1995 yılında, Anayasa’da değişiklik yapılarak seçim kanunlarının ‘temsilde adalet, yönetimde istikrar’a göre düzenleneceği hususu hükme bağlandı. Yönetimde istikrar ilkesi, parlamenter sisteme mahsus bir ilkedir. Bu da seçim barajları ile sağlanır, böylece çok parçalı bir Meclis oluşumunun ve koalisyon yönetimlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Başkanlık sisteminde ise yürütme organı artık parlamentonun içinden çıkmıyor. Başkanı halkın seçtiği bir sistemde seçim barajı olmaz. Yönetimde istikrarı amaçlayan seçim barajı, yeni sistemde olmamalı. Belki sembolik, yüzde 1-2 olabilir. Yüzde 10 barajını herkes için geçerli sayıyorsun ve ama tutuyorsun ittifak yapacak partiler için sıfırlıyorsun. Bu kabul edilemez. Yüzde 10 barajı indirilmiş olsa kimse ittifaka mecbur hissetmeyecekti. İttifaka giren partiler için barajı sıfırlamak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı.



Mevcut sistemde aynı apartmanda oturanlar aynı sandıkta oy kullanıyor. Şimdi sandıklar taşınacağı gibi seçmen listeleri de karma olarak düzenlenecek. Aynı muhtarlık bölgesinde bir seçmen başka sandığa aktarılabilecek. Bu durum seçmen listelerinin denetlenme imkânını ortadan kaldıracaktır. Mevcut teklifle sandıkların taşınması konusunda yetki alınmaktadır. Yürürlükteki sistemde belirli şartlarda sandık taşınabilir. Genel bir yetki, seçimi baskı altına almaktır. Mühürsüz oy pusulalarının da kabul edileceği yasa hükmüne bağlanıyor. Sadece bu hüküm dahi 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oyların sayılması yönündeki kararının kanunsuz olduğunu gösterir. Bu teklif yasalaştığı anda referandumun hileli olduğu kesinleşecektir.”



SEÇMEN BASKI HİSSEDER

Seçim sandıklarının güvenliği sandık kurulu başkan ve üyelerinin sorumluluğundadır. Başkan ve üyeler, tehdit eden bir durum olursa güvenlik güçlerinden yardım ister, ama sandık başkanı ve üyeleri böyle bir ihtiyaç hissetmediği halde seçmenin başvurusu ile güvenlik güçleri gelirse sandık güvenli değil aksine güvensiz olur. Güvenlik güçlerinin kontrolü altında sandık daha güvensizdir. Sandığa polis gelirse kendisini baskı altında hisseden seçmen sandığa gelmez. Öyle olsa karakolların yanında sandıklar kurulurdu.