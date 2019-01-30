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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu iktidarı mutfak yıkacak, mutfak

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Bu iktidarı mutfak yıkacak, mutfak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir adayı Tunç Soyer ve Alparslan Türkeş’in idamla yargılandığı bir davanın savcısı olan babası Nurettin Soyer ile ilgili tartışmalara değinerek, “Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya suç geçmez” dedi. Akşener, gazete ve TV’lerin Ankara temsilcileri ile buluştu.

MANSUR BEY KAZANACAK

- (Mansur Yavaş) 2014’te de CHP’den oy alıp şaibeli biçimde kaybettiği için orayı tercih etmiş olabilir ama Mansur Bey Ankara’da hem İYİ Parti’nin hem CHP’nin ortak adayıdır. Kendisinin kazanacağına dair gözlemlerim çok kuvvetlidir.      

HDP SORUSUNA: ÇOK AYIP

- (‘HDP ile ittifak nasıl olacak?’ sorusu üzerine sert tepki göstererek) Çok ayıp bu. HDP ile ittifak dediniz. HDP ile ittifakımız yok. Ben ısrarla bir şey söylüyorum. HDP’nin AK Parti ile olan ilişki biçimi ile muhalefet partileri ile olan ilişki biçiminde dağlar kadar fark var. Dolayısıyla birbirlerine alışıklar. Çözüm süreci götürdüler. Bu seçimde kim kimi destekliyor göreceğiz. Yerel seçime gidiyoruz. İddia ediyorum Ankara ve İstanbul’u Cumhur İttifakı kaybedecek. İstanbul ve Ankara’da belediye başkanları değişecek. Talan, kayırma, şehir hayatının nefes alınamaz bir hale geldiği gerçek. Bu iktidarı mutfak yıkacak, mutfak.

YÜZDE 100 SİNDİ DİYEMEYİZ

- (CHP ile ittifak görüşmeleri) CHP, Sayın Kılıçdaroğlu açısından da bakıldığında çok kolay yönetilebilir bir parti değil. Önceliğimiz kalıcı olmak. Onun için müzakereler uzun sürdü. İki parti de zorluklar yaşadık. ‘Çıkan sonuç da yüzde 100 içinize sindi mi?’ derseniz elbette yüzde 100 olamaz. Kılıçdaroğlu’na sorsanız elbette o da yüzde 100 olmaz.

HERKESİN OYUNA TALİBİM

(Kürtlerden oy ister misiniz?) Biz Türkiye’de yaşayan her seçmeninin oyuna talibiz ama siyasi iletişimde çerçevelemek diye bir kavram mevcuttur. 24 Haziran’da Selahattin Demirtaş’ı içeri atan ben değilim. Aday gösteren de ben değilim. Ben bir partinin genel başkanı olarak bir günüm gitti temiz kağıdını alabilmek için. Bunların hiçbirinde ben yokum. Sadece Türkiye açısından zararlı olabileceğini düşündüğümü söylediğim için. Bununla ilgili abukluğa işaret ettim. Ben bir de PKK’lı oldum.

CHP’Lİ ADAYLARA OY VERECEĞİM

(Ankara ve Muğla gibi işbirliğinde büyükşehir ilçe dağılımlarındaki farklılıklar) Ben milletvekili olmadığım için istediğim yerde oy kullanamıyorum. İkametim olan Üsküdar’da ve İstanbul büyükşehirde CHP’nin adaylarına oy vereceğim. Evimizde beş oy var, beşi de aynı durumda.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRİ ALACAĞIZ

Üç büyükşehir kuvvetli anlamda bizde. Manisa, Denizli ve Balıkesir. Düzce, Kırıkkale, Isparta, Niğde, Elazığ, Uşak yüksek oranda alınabilir; Afyon alınmış gibi görünüyor. 

DİYET SOHBETİ

Bu iktidarı mutfak yıkacak, mutfak

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle yaptığı kahvaltıda soruları da yanıtladı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Akşener’e “Nasıl kilo verdiğini” sordu. Akşener de, Diyetisyen Taylan Kümeli’nin özel diyetini yaptığını söyledi. Akşener, evinde yaptığı özel diyeti nedeniyle masada önündeki kahvaltı tabağına hiç dokunmadı. -Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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