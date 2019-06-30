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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
30.06.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Bu iddia bir semti karıştırdı! ‘Kız çocuğuna camdan gel gel’ dedi…

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Bu iddia bir semti karıştırdı! ‘Kız çocuğuna camdan gel gel’ dedi…

İstanbul Küçükçekmece’de 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına yönelik bir kişi gözaltına alındı. Yine iddia üzerine toplanıp uyarılara rağmen dağılmayan ve slogan atarak taşkınlık çıkaran gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Olay, Cumartesi akşamı saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek şahsın, mahallede 12 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu yayılınca mahalleli toplandı. Aşık Veysel Caddesi üzerinde toplanan kalabalık, Mehmet Akif Mahallesi Polis Amirliğine yürümek istedi.

Müdahale sırasında toplanan grup sokak aralarına kaçışırken, tekrar toplanan gruptan bazı şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan söz konusu taciz iddiası ile ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Küçükçekmece’deki taciz iddiası ile ilgili konu şu şekilde; 12 yaşında Yabancı uyruklu bir çocuk evinin camından, 12 yaşındaki başka bir kız çocuğuna camdan ‘gel gel’ der. Konu sadece bundan ibaret, herhangi bir fiziki temas taciz olayı söz konusu değildir” belirtildi.

Söz konusu taciz iddiası ile ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekiplerinin caddede ve polis merkezi önünde güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Bu iddia bir semti karıştırdı ‘Kız çocuğuna camdan gel gel’ dedi…

Bu iddia bir semti karıştırdı ‘Kız çocuğuna camdan gel gel’ dedi…


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