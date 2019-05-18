Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 2019 sahur vakitleri
Ramazan ayının ilerlemesi ile, iftar ve sahur saatleri de internette en fazla araştırılan konulardan olmaya devam ediyor. Oruç için niyet edip sahura kalkacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 Ramazan İmsakiye'ni araştırıyor. 81 ilde yaşayan ve oruç için niyet edecek olanlar, sahur hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur saatleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Ramazan İmsakiyesi'nin vatandaşların erişimine açtı. Oruç ibadeti için sahura kalkacak olan vatandaşlar, Diyanet'in paylaşmış olduğu iftar ve sahur saatlerini merak ediyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il sahur ve iftar vakitleri.
SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre İstanbul'da sahur 03:48'de, Ankara'da 03:39'da, İzmir'de 04:09'da yapılacak. Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.
İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:49
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:46
|05:35
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:10
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|03:42
|05:33
|13:06
|17:03
|20:29
|22:11
|24 Mayıs 2019 Cuma
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:30
|22:13
ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:40
|05:24
|12:50
|16:44
|20:06
|21:43
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:39
|05:24
|12:50
|16:44
|20:07
|21:44
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:37
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:47
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:35
|05:21
|12:50
|16:45
|20:09
|21:48
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|03:33
|05:21
|12:50
|16:45
|20:10
|21:49
|24 Mayıs 2019 Cuma
|03:32
|05:20
|12:50
|16:46
|20:11
|21:51
İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:11
|05:51
|13:13
|17:04
|20:25
|21:58
|19 Mayıs 2019 Pazar
|04:09
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|21:59
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:08
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00
|21 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:02
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:06
|05:48
|13:13
|17:05
|20:28
|22:03
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|04:05
|05:47
|13:13
|17:06
|20:29
|22:04
|24 Mayıs 2019 Cuma
|04:04
|05:47
|13:13
|17:06
|20:30
|22:05
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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