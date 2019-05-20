Bu gece sahur saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri
Manevi güzelliklerle dolu ramazan ayının ortalarına doğru ilerlediğimiz günlerde, iftar ve sahur saatleri de internette en fazla araştırılan konulardan olmaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde oruca niyet etmek için sahur sofralarına oturacak olan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il sahur vakitleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erişime açılan 2019 Ramazan İmsakiyesi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruca niyet etmek için yaşadıklarını ildeki sahur saatlerini öğrenmek isteyenler, Diyanet'in yayımladığı 2019 imsakiye bilgilerini araştırıyor. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il sahur ve iftar vakitleri.
SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre İstanbul'da sahur saat 03:45'de, Ankara'da 03:36'da İzmir'de ise 04:07'de yapılacak. Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.
İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:46
|05:35
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:10
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|03:42
|05:33
|13:06
|17:03
|20:29
|22:11
|24 Mayıs 2019 Cuma
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:30
|22:13
|25 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:40
|05:32
|13:06
|17:03
|20:30
|22:14
|26 Mayıs 2019 Pazar
|03:39
|05:31
|13:06
|17:04
|20:31
|22:15
ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:37
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:47
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:35
|05:21
|12:50
|16:45
|20:09
|21:48
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|03:33
|05:21
|12:50
|16:45
|20:10
|21:49
|24 Mayıs 2019 Cuma
|03:32
|05:20
|12:50
|16:46
|20:11
|21:51
|25 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:31
|05:19
|12:50
|16:46
|20:12
|21:52
|26 Mayıs 2019 Pazar
|03:30
|05:19
|12:51
|16:46
|20:13
|21:53
İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:08
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00
|21 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:02
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:06
|05:48
|13:13
|17:05
|20:28
|22:03
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|04:05
|05:47
|13:13
|17:06
|20:29
|22:04
|24 Mayıs 2019 Cuma
|04:04
|05:47
|13:13
|17:06
|20:30
|22:05
|25 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:03
|05:46
|13:13
|17:06
|20:31
|22:07
|26 Mayıs 2019 Pazar
|04:02
|05:46
|13:13
|17:06
|20:31
|22:08
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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