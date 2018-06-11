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    Bu fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Haziran ayında karla mücadele

    AA
    11.06.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Dursun Ali Barın idaresindeki ekip, iş makinesiyle Bayburt-Trabzon arasında "Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası yolunda, yüksekliği yer yer 4 metreyi bulan karı temizlemek için çalışma başlattı.

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    • Bayburtta haziran ayında karla mücadele
    • Bayburtta haziran ayında karla mücadele
    • Bayburtta haziran ayında karla mücadele
    • Bayburtta haziran ayında karla mücadele

    Karla mücadele ekibi, kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan, yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları’nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü’nün yer aldığı güzergahın açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların, yarın bitirilmesi planlanıyor.

    Haziran ayında karla mücadele
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    "Yedi Göller" bölgesi, yeşil ve mavinin eşsiz tonları, serin sularıyla son yıllarda şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

    Bu fotoğraf bugün Türkiyede çekildi Haziran ayında karla mücadele

    Etiketler: Bayburt , son dakika , haberler
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