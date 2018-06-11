Bu fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Haziran ayında karla mücadele

Karla mücadele ekibi, kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan, yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları’nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü’nün yer aldığı güzergahın açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların, yarın bitirilmesi planlanıyor.

"Yedi Göller" bölgesi, yeşil ve mavinin eşsiz tonları, serin sularıyla son yıllarda şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.







