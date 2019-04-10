Bu dönem okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt arayan birçok vatandaş, resmi takvimde yer alan bilgileri araştırdı. Yaz tatili için planlarını şimdiden yoluna koymak isteyen vatandaşlar, tatil konusunda araştırmalarına başladı. Peki, yaz tatili kaç gün sürecek? İşte, okulların tatil olacağı tarih ve bazı detaylar
Uzun bir eğitim öğretim döneminin ardından okulların tatil olacağı güne odaklanan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı bilgilere odaklandı. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2018-2019 yılına ait okulların kapanacağı tarih hakkında bazı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının 2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımladığı takvim bilgilerine göre;
4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.
2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde değişiklik olması halinde detayları resmi hesapları üzerinden gerçekleştirecek.
KONYA'DA OKULLARIN ZİL SESİ SUSTU
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararıyla, kentte ilk ve orta dereceli okullarda, teneffüslerde zil çalma uygulaması kaldırıldı.
Kentte geçen hafta itibariyle ilk ve orta dereceli okullarda zil çalma uygulaması kaldırıldı. Kararla birlikte hem gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi, hem de öğrencilerin zamanın öneminin farkına varması amaçlanıyor.
Alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Okul zillerimiz susuyor. Çünkü; çocuklarımızın zamanın öneminin farkında olmasını ve onu yönetmeyi okulda öğrenmelerini, çocuklarımızın öğretmenlerimizden ‘iyi dersler’i duymalarını, hasta, yaşlı ve çocukların daha mutlu olmalarını istiyoruz" dedi.
Yeni uygulamadan bazı öğrenciler memnun olurken, bazıları ise bunun yararlı olmayacağını düşünüyor.
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