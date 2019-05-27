Bu balÄ±ÄŸÄ± ilk kez gÃ¶rdÃ¼ler

Bu balÄ±ÄŸÄ± ilk kez gördüler
Karadeniz sularÄ±nda ender gÃ¶rÃ¼len Fener balÄ±ÄŸÄ± Rize'de aÄŸlara takÄ±ldÄ±.
Karadeniz'in doÄŸu bÃ¶lgesi sularÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmeyen, Karadeniz sularÄ±nÄ±n soÄŸuk olmasÄ± nedeniyle daha Ã§ok sularÄ± sÄ±cak olan Ege ve Akdeniz sularÄ±nÄ± seven Fener balÄ±ÄŸÄ±, Rize Merkez AlipaÅŸa mahallesinde balÄ±kÃ§Ä± aÄŸÄ±na takÄ±ldÄ±.
53 santimetre boyunda ve 4 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan ve balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n bile pek nadir rastladÄ±ÄŸÄ± balÄ±ÄŸÄ± gÃ¶ren Åžeref KÃ¶se isimli balÄ±kÃ§Ä± Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± arayarak aÄŸlarÄ±na takÄ±lan balÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ gÃ¶rmediklerini belirtti.Â
Sahil GÃ¼venlik ekiplerinin incelemesi sonrasÄ± balÄ±ÄŸÄ±n Fener balÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu belirlendi.
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