Bu balÄ±ÄŸÄ± ilk kez gÃ¶rdÃ¼ler

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA
27.05.2019 - 17:12, Son GÃ¼ncelleme:

Bu balÄ±ÄŸÄ± ilk kez gördüler

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Bu balÄ±ÄŸÄ± ilk kez gördüler

Karadeniz sularÄ±nda ender gÃ¶rÃ¼len Fener balÄ±ÄŸÄ± Rize'de aÄŸlara takÄ±ldÄ±.

Karadeniz'in doÄŸu bÃ¶lgesi sularÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmeyen, Karadeniz sularÄ±nÄ±n soÄŸuk olmasÄ± nedeniyle daha Ã§ok sularÄ± sÄ±cak olan Ege ve Akdeniz sularÄ±nÄ± seven Fener balÄ±ÄŸÄ±, Rize Merkez AlipaÅŸa mahallesinde balÄ±kÃ§Ä± aÄŸÄ±na takÄ±ldÄ±.

53 santimetre boyunda ve 4 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan ve balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n bile pek nadir rastladÄ±ÄŸÄ± balÄ±ÄŸÄ± gÃ¶ren Åžeref KÃ¶se isimli balÄ±kÃ§Ä± Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± arayarak aÄŸlarÄ±na takÄ±lan balÄ±ÄŸÄ± hiÃ§ gÃ¶rmediklerini belirtti.Â 

Sahil GÃ¼venlik ekiplerinin incelemesi sonrasÄ± balÄ±ÄŸÄ±n Fener balÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu belirlendi.

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Bu balÄ±ÄŸÄ± ilk kez gÃ¶rdÃ¼ler

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