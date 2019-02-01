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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - BİLECİK
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu arkadaşların kulağını çekin

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Bilecik’i ziyaret etti. Akşener’e CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ‘millet ittifakı’nın Bilecik belediye başkan adayı CHP’li Semih Şahin ve CHP il teşkilatı da eşlik etti.

Akşener, Söğüt Meydanı’nda vatandaşlara şunları söyledi:

“Yerel seçimler için Söğüt’ten Bilecik’ten ‘bismillah’ diyerek yola çıkmaya geldik. Sizin için size hizmet edecek adaylar arasında bir arkadaşımıza tercihte bulunacaksınız. Hepi topu bu. Ama tutturdular bir ‘beka’ meselesi. Beka meselesini tahkim etmek için, çok güçlü bir dış politika anlayışınızın olması gerekir. ‘Bu can bu tende oldukça, bu fakir bu koltukta oturdukça papazı kimse alamaz’ deyip, daha sonra papazı uçurmamak gerekir. Ordunun içine kumpas kurulduğunda bir başbakan olarak çıkıp, ‘Bu kumpasın savcısıyım’ dememek gerekir. FETÖ’cüler tarafından ordunun ele geçirilmesine müsaade etmemek gerekir. İyi, güçlü bir ekonominizin olması gerekir. İngiltere’nin terk ettiği şehir hastanelerini Türkiye’ye getirip, yandaşı zengin etmemek gerekir.

ANNE TERLİĞİ ATIN

2018’de 106 bin esnaf kepenk kapattı. Esnafın arkasında durmak gerekir. Bu milleti inim inim ekonomik zorluklarla inletmemek gerekir. Bu ülkenin vergilerini, varlıklarını, ‘beş müteahhidi zengin edeceğim’ deyip betona gömmemek gerekir. O beğenmedikleri Cumhuriyet’in varlıklarını sata sata, 5 müteahhidi zengin ettiler, bunu yapmamak gerekir. Türkiye’nin beka sorunu varsa, buralarda aramak zorundayız.

Türkiye’nin yerel seçimleriyle, kişinin koltuk bekasıyla ilgili korkusu olabilir ama buradan ilan ediyorum; 4 yıl daha seçim yok. Ona göre bir karar vereceksiniz. Söğüt’e en iyi kim hizmet edecekse, onu seçeceksiniz. Rahat olun kardeşim, Cumhurbaşkanı’nın koltuğu garantide. 2023’e dek seçim yok. Koltukların bekası da sorun değil ama sizi aldatıyorlar. Siz, iyi ile kötü, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış arasında karar vereceksiniz. Hizmet ile hırsızlık arasında karar vereceksiniz.

Bu arkadaşların kulağını çekin
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik’teki temasları kapsamında Söğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

SİSTEMİ DEĞİŞTİRİR

Geçmişte, karşınıza çıktığımızda bizim yakamızı tutardınız. Sosyal kesimlerin talepleriyle ilgili ortaya bir irade konduğunda, siyasinin yakasına yapışırdınız. 16 yıldır çok gayretsiz, emeksiz oy alıyorlar, kutuplaştırma yapıyorlar. Başlıyorlar, ‘İnönü camileri ahır yaptı’ diye. Tarihçiyim, hiç duymadım. İki kutuplu sistemi yaratıyorlar. Elinizde büyük fırsat var. Kendiniz için bu arkadaşların kulağını çekin. Koparın demiyorum ama anne terliği atın. Bir uyarıda bulunun. Bir derse ihtiyaç var. Tekrar itibar görmek, kale alınmak ve dertlerinize göz iliştirilmesini sağlamak için 31 Mart’ta ders verin. Rica ediyorum, bu arkadaşların kulağını çekin. Koparın demiyorum, öğretmenler gibi hafif bükün, kızartın, anne terliği atın. Sonuç itibarıyla uyarıda bulunun. Eğer bu seçimlerde seçmen iktidarın kulağını çekerse her şey değişir. Cumhurbaşkanı olağanüstü kongreye gider ve ardından da sistemi değiştirir.”

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