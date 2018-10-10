Bu amforalarda İstanbul’un ticari sırları gizli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu amforalarda İstanbul’un ticari sırları gizli
GeriGündem Bu amforalarda İstanbul’un ticari sırları gizli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ÖMER ERBİL
10.10.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Bu amforalarda İstanbul’un ticari sırları gizli

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Bu amforalarda İstanbul’un ticari sırları gizli

Topkapı Sarayı’nı çevreleyen deniz tarafındaki Sur-u Sultani surlarının onarımında Bizans döneminden kalma 75 adet amfora toplu halde bulundu. Surların temeline ulaşmak için yapılan kazılarda bulunan ve 8’inci yüzyıla ait amforalar, İstanbul’un ticari hayatıyla ilgili önemli ipuçları verecek.

Topkapı Sarayı’nı çevreleyen Otluk Kapı’dan Gülhane Parkı’na kadar olan yaklaşık 1.3 kilometre uzunluğundaki surların onarımında Osmanlı dönemi fırınlarından sonra İstanbul tarihine ışık tutacak amforalar gün yüzüne çıktı.

Uzun yıllardır restorasyon görmeyen Sur-u Sultani olarak adlandırılan tarihi surlar Topkapı Sarayı Müzesi’nin güvenliğini tehdit ediyordu. Uyuşturucu madde kullanıcıları ile evsizlerin mekânı haline gelen tarihi surlar, demiryolu hattının hizmet dışına çıkmasıyla birlikte ıssız ve ürkütücü hale dönmüştü. Daha önce Amerikalı turist Sarai Sierra cinayeti de burada işlenmişti. Surların kara tarafındaki onarımlarını tamamlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, şimdi de deniz tarafındaki surların restorasyonuna başladı. 2019 sonuna kadar tamamlanması planlanan restorasyon için 25 milyon lira harcanacak.

Gerek tren yolunun açılması sırasında oluşan hafriyat gerekse yıllar içinde inşa edilen muhdes (sonradan eklenen) yapıların harabelerinden oluşan dolgu toprak İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanları denetiminde kaldırılıyor. Bu kaldırma sırasında herkesi heyecanlandıran yeni buluntular ortaya çıktı. 8 ve 12’inci yüzyıla tarihlenen Bizans dönemine ait 75 amfora üst üste ağızları aşağıya gelecek şekilde toprak altında bulundu. Amforaların insitu (yerinde) olmayıp buraya getirilip koyulduğu düşünülüyor. Üstü toprakla örtülü amforalar hakkında detaylı bilgiye uzmanlar incelendikten sonra ulaşılacak. Arkeologlar, dışarıdan bir tehdit algısıyla alelacele dizildiklerini ya da sonraki yüzyıllarda konmuş, üzerinin deprem, çökme vb. etkisiyle kapanmış olabileceği yorumunu yapıyorlar.

Bu amforalarda İstanbul’un ticari sırları gizli

İÇİNDE TAHIL KALINTISI TESPİT ETTİK

Geçen şubatta başlayan restorasyonu yürüten İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir şu bilgiler verdi: “Heyecan verici buluşlar gelmeye devam ediyor. Amforaların burada hangi amaçla tutulduğu henüz bilinmiyor. Neden ağızları aşağıya gelecek şekilde dizildikleri de henüz çözülebilmiş değil. Konsantre olduğumuz alan sur duvarları ama arkeolojik çalışmalar da önemli bilgiler içeriyor. Surların temel seviyesine inmek için kazıları sürdüreceğiz. Nereye kadar kazacağımıza bilim kuruluyla birlikte karar vereceğiz. Arkeoloji Müzesi ile koordineli çalışıyoruz. Bazı amforaların içi sırlı. Bu da bize taşıma amacıyla üretildikleri bilgisini veriyor. Bir amfora içinde bitki, tahıl kalıntısı tespit edildi.”

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan’dan Suudi gazeteci yorumu: Sessiz kalmamız mümkün değil

Temizlikçi de testere getirmiş

Geneleve kayyum!

AK Parti’den seçim uyarısı: Birbirinizi yıpratmayın