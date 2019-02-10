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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.02.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Bu acının tarifi yok... Giyemediği gelinliği mezarının üzerine örtüldü

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Bu acının tarifi yok... Giyemediği gelinliği mezarının üzerine örtüldü

Adana'da burnundaki eti aldırmak için ameliyat olduktan 6 gün sonra hayatını kaybeden Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü öğrencisi Leyla Sönmez'in gelin olma hayali ile aldığı gelinlik mezarının üzerine örtüldü.

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  • Bu acının tarifi yok
  • Bu acının tarifi yok
  • Bu acının tarifi yok
  • Bu acının tarifi yok
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Özel bir hastanede 29 Ocak Salı günü burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan Leyla Sönmez (23), operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi.

İddiaya göre doktorların "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat ağrıları artan genç kız sürekli kan kusmaya devam etti. Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşan genç kız, önce Adana Şehir Hastanesine, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye geldiğinde bütün organları iflas eden genç kızın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Sönmez, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi. 

Genç kızın en büyük hayalinin üniversiteyi bitirip gelin olmak olduğu öğrenildi. Genç kızın gelinliği mezarının üzerine örtüldü. 

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığının hastaneye müfettiş görevlendirdiği, ameliyata giren çalışanlarla tek tek görüşüldüğü öğrenildi. Ailenin başvurusu üzerine doktor ve diğer yetkililerin ifadesinin alındığı da öğrenildi. 

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