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    Haberler >Gündem>Bozdağ tepki gösterip uyardı: Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar

    Bozdağ tepki gösterip uyardı: Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar

    AA
    14.03.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın" dedi. 

    BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu. 

    Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın imanını, ihlasını, amelini, Kuran'a ve sünnete sadakatini, Allah ve Resulüne olan sevgisini ve bağlılığını, gerektiğinde bunlar için canını feda etmekten çekinmeyecek bir imana sahip olduğunu kimse tartışamaz. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur" dedi.

    TERÖRİSTLERİN KURAN-I KERİM'E PATLAYICI TUZAKLAMASI

    Bozdağ, teröristlerin Kuran-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklamasına ilişkin "Bunlara 'din düşmanı' dediğimizde bazı zavallılar ayağa kalkıyor, bazı hocalar bunlarla beraber alternatif cuma namazları kılıyor, kıldırıyorlar. Onlara sesleniyorum, bu alternatif cuma namazı kıldırdığınız, önüne geçip durduğunuz alçaklar kitabımız Kuran-ı Kerim'in içerisine bombaları koyuyorlar, Kuranları ayaklar altına alıyorlar ve insanları Kuran'ın içindeki bombalarla şehit ediyorlar" diye konuştu.

    'DİN REYTİNG İÇİN KULLANILACAK BİR MALZEME DEĞİLDİR'

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Din bir magazin konusu değildir. Fazla reyting için kullanılacak bir malzeme hiç değildir" dedi.

     

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    Etiketler: Bekir Bozdağ , islamın güncellenmesi , son dakika , sahte bal , gündem
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