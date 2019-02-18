Böylesi görülmedi! Tam 2 bin 395 parça...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBöylesi görülmedi! Tam 2 bin 395 parça...
GeriGündem Böylesi görülmedi! Tam 2 bin 395 parça...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA - İHA
18.02.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Böylesi görülmedi! Tam 2 bin 395 parça...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantep’te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin ellerinde bulunan çeşitli dönemlere ait eserleri yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, ihbarın doğru olduğunu saptayınca 3 şüphelinin adresine 2 ayrı operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla yapılan baskınlarda M.A., E.A. ve O.D. yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ise yurt dışına satılmak istenen çeşitli dönemlere ait sikke, yüzük, mühürler ve değerli taşlardan oluşan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Zeugma Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Böylesi görülmedi Tam 2 bin 395 parça...

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarı çalışmalar ile birçok tarihi dönemlere ait bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük, çeşitli mühürler ve değerli taşlardan oluşan takıların yurt dışına satılma hazırlığının olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon gerçekleştirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla şüphelilerin ellerinde bulunan toplam iki bin 395 parçadan oluşan tarihi eser ele geçirilerek Zeugma Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olayın şüphelileri M.A. E.A. ve O.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan adli işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

Böylesi görülmedi Tam 2 bin 395 parça...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul için son dakika uyarısı! Hafta sonuna dikkat!

Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi