Böylesi görülmedi! Tam 2 bin 395 parça...
Gaziantep’te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yurt dışına satılmaya çalışılan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin ellerinde bulunan çeşitli dönemlere ait eserleri yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, ihbarın doğru olduğunu saptayınca 3 şüphelinin adresine 2 ayrı operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla yapılan baskınlarda M.A., E.A. ve O.D. yakalanırken, adreslerdeki aramalarda ise yurt dışına satılmak istenen çeşitli dönemlere ait sikke, yüzük, mühürler ve değerli taşlardan oluşan 2 bin 395 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler Zeugma Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 3 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarı çalışmalar ile birçok tarihi dönemlere ait bin 857 adet sikke, 538 adet altın yüzük, çeşitli mühürler ve değerli taşlardan oluşan takıların yurt dışına satılma hazırlığının olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon gerçekleştirilmiştir. KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonla şüphelilerin ellerinde bulunan toplam iki bin 395 parçadan oluşan tarihi eser ele geçirilerek Zeugma Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olayın şüphelileri M.A. E.A. ve O.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış olup yapılan adli işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle