Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Boşanmak isteyen karısına kurşun yağdırdı

    Boşanmak isteyen karısına kurşun yağdırdı

    BABAESKİ(Kırklareli), (DHA)
    06.06.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde Cüneyt Ü., boşanma aşamasında olduğu eşi Neşe Ü.'yü (22), kayınpederinin evinde çıkan tartışmada tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan zanlı kocanın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

    Olay, bu akşam saatlerinde Babaeski'ye bağlı Alpullu beldesinin Şeker Mahallesi Kısmet Sitesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan 3 çocuk sahibi Cüneyt-Neşe Ü. çifti arasındaki geçimsizlik iddiaya göre, boşanma aşamasına geldi. Bunun üzerine Neşe Ü.,, bir kaç gün önce Alpullu beldesinde yaşayan kayınvalidesi Fatma, kayınpeder Fevzi Ü.'nün yanına geldi. İstanbul'da nakliyat firması bulunan Cüneyt Ü. de bu akşam saatlerinde karısının bulunduğu anne ve babasının evine geldi.

    Çift arasında boşanma davası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp balkona taşındı. Cüneyt Ü., balkonda eşi Neşe Ü.'ye üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp 4 el ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde öldü. Cüneyt Ü. ise cinayetin ardından İstanbul plakalı otomobille evden ayrılıp kayıplara karıştı.

    Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Neşe Ü.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cinayetin ardından kaçan Cüneyt Ü.'nün yakalanması için jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , kırklareli
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri