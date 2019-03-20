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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
20.03.2019 - 17:54, Son Güncelleme:

Boşanmak istedi soruları şaşkına çevirdi

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Boşanmak istedi soruları şaşkına çevirdi

YEDİ ay evli kaldığı eşinden boşanmak isteyen kadın, hukuki destek veren internet sitesine, nafaka olarak eşinin 4 bin lira olan maaşının yarısı ile otomobilini, düğünde takılan 60 bin TL değerindeki altınları ve düğün öncesi yaptığı 5 bin TL'lik masrafı alıp alamayacağını sordu. 'Derya A.' rumuzu kullanan kadın, sosyal medyada büyük tepki topladı. 

Hukuk alanında vatandaşların sorularına yanıt  veren internet sitesine 'Derya A.' rumuzlu kullanıcının, 'Nafaka ve mal paylaşımı hakkında birkaç soru' başlığıyla yönelttiği sorular, okuyanları şaşkına çevirdi.

Derya A. eşiyle Temmuz 2018'de evlendiğini, çocuklarının olmadığını, eşiyle anlaşamayacağını anlayıp boşanmak istediğini anlatıp, 'Şimdi avukatlara ve bu işe bilenlere birkaç sorum olacak' diyerek, şu soruları sıraladı:

"Kocam 4 bin TL maaş alıyor, bu paranın en az yarısını nafaka olarak almak istiyorum, bu mümkün mü? Düğünde takılan altınlar duruyor ve 60 bin TL ediyor, bu altınların hepsinin benim hakkım olduğunu düşünüyorum. 'Ayrıca düğünde takılan altınlar kadınındır' diye kanun var. Hiç çalışmadığım için boşanma davası ile birlikte tazminat davası açmak istiyorum, en fazla ne kadar maddi tazminat davası açabilir ve bu parayı ne zaman alabilirim? Evlenirken ortalama 5 bin TL çeyiz parası harcadım, bu harcadığım parayı, ailemin yatak odasına ödediği parayı, faizi ile kocamın geri ödemesini istiyorum, bu mümkün mü? Kocam evlenmeden önce biriktirdiği ve kendi ailesinin yardımı ile evlendikten sonra 85 bin TL değerinde bir araba aldı. Mal paylaşımı kanunu ile bu arabanın yarı parası benim hakkım. Bu parayı en erken ne zaman alabilirim?"

HEMCİNSLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Derya A.'nın sorularına çoğunluğu kadın pek çok internet kullanıcısı büyük tepki gösterdi. İcra memuru benzetmesi de yapılan Derya A. sosyal medyada en çok tartışılan isimler arasına girdi.

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