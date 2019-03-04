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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.03.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Boşanma davaları sürerken eşi sokakta bıçakladı! Koca dehşetini yaşayan kadın o anları anlattı

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Boşanma davaları sürerken eşi sokakta bıçakladı! Koca dehşetini yaşayan kadın o anları anlattı

Çorum'da sokak ortasında boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Muzaffer B.'nin (43) bıçaklı saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Sakine B. (28), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırı anında bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., "Bana saldırdı, yere düştüm. Vuruyor sandım, meğerse bıçaklıyormuş. Kanlar içinde kalmıştım. Silah sesi duydum, o kaçıp gitti. Hayatımı, havaya ateş eden o kadına borçluyum" dedi.

Olay, 23 Şubat'ta Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Kentte bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Muzaffer B. ile sokakta karşılaştı. Boşanma davası süren çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muzaffer B., eşi Sakine B.'yi bıçaklayarak 28 yerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen 2 çocuk annesi Sakine B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muzaffer B. ise tutuklandı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olayla ilgili soruşturmanın sürerken, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Sakine B., sokak ortasında yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayı gören bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., şunları anlattı:
"Bir süre önce Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Evime gitmek üzere yola çıktım. Muzaffer B., ara sokağa geldiğimde bana saldırdı, yere düştüm. Bana vuruyor sandım, meğerse beni bıçaklıyormuş. Üstüm başım kan içinde kalmıştı. Sonra bir silah sesi duydum, o kaçıp gitti. Etrafımda insanlar toplanmaya başladı. 'Ambulans çağırın, polise haber verin' diyorlardı. Ambulans geldi. Canım çok yanıyordu. Hastaneye götürüldüm. Sonrasını pek hatırlamıyorum. 5 yıl mutfakta yemek yapmakta kullandığım ekmek bıçağı ile beni öldürmeye kalkışmış. Bıçaklarken ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim. Eğer ben şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan çevredeki bir kadına hayatımı borçluyum. Saldırıyı gören o adını bilmediğim kadın, kurusıkı tabancayla havaya ateş açmış, Muzaffer B. de bırakıp kaçmış. Allah o kadından razı olsun."

'YANINDA OLACAĞIZ'

Öte yandan, söyleşi programında Çorum'a gelen yazar aktivist Feyza Altun da saldırıya uğrayan kadını tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretle ve olayla ilgili konuşan Altun, yaşananları kınadıklarını belirterek, "15 Mart’ta çiftin boşanma duruşma günü var. Bu kişi 'Öyle bir şey yapacağım ki, Çorum beni konuşacak ve sen 15 Mart'ı göremeyeceksin' diyor. Ve çok sayıda bıçak darbesi ile kadın kardeşimize öldürme kastıyla saldırıyor. Biz artık Sakine’ye ulaştık ve yetiştik. Bizim yanında olamadığımız, göremediğimiz milyonlarca Sakine var. Biz kadınlar artık hep Sakine’nin yanında olacağız" diye konuştu.

CHP Çorum Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke ise tepki gösterdiği saldırıda hayatta kalan Sakine B.'ye destek olacaklarını ifade ederek, olayın da takipçisi olacaklarını söyledi.

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