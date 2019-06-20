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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.06.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Bolu için turuncu alarm! Saat verildi

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Bolu için turuncu alarm! Saat verildi

Bolu'da etkili olan sağanağın ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Gün içinde 15.00-18.00 saatlerinde kentte etkili olması beklenen sağanakla ilgili turuncu alarm verildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün 15.00-20.30 saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışta metrekareye Bolu merkezde 32,4, Bolu Dağı'nda 22,8, Dörtdivan Çetikoren köyünde 81,6, Dörtdivan'da 27,7, Mudurnu'da 27,4, Yeniçağa'da 25,2, Gerede'de 10,8, Göynük'de 1, Mengen'de 10,9 ve Kıbrıscık'ta 4,4 kilogram yağış düştü.

Sağanağın su baskını ve sele neden olduğu kentte, merkeze bağlı Tekkedere, Arıklar, Kındıra, Bozarmut, Rüzgarlar, Çatakören, Bakırlı, Baltalı,
Çaygökpınar, Aşağıkuzören, Örencik, Avşar, Aydıncık köyü ile Bahçelievler, Sümer, İhsaniye ve Tabaklar mahallelerinde hasar oluştu.

Sağanaktan Dörtdivan ilçesinde Çavuşlar Mahallesi, Çetikören ve Yağbaşlar köyü, Yeniçağa ilçesinde Dereköy, Aşağıkuldan, Yukarıkuldan, Eskiçağa köyü ile Yeniçağa Sanayi Bölgesi ve D-100 kara yolu da etkilendi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma kapsamında, Dörtdivan Çetikören köyünde bir çift, Yağdaşlar köyünde araç içindeki 3 kişi, Bolu merkez Tekkedere köyünde bir çoban, Rüzgarlar köyünde bir kişi kurtarıldı.

Ayrıca menfezin taşması nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D-100 kara yolu, çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bolu merkez Çatakören köyünde 3, Tekkedere köyünde 34, Kındıra köyünde 30 büyükbaş hayvan telef olurken, Dörtdivan ilçesinde iki kümes, bazı evler, tarım arazileri, bahçeler ve meralar kısmen zarar gördü.

Kentte ekipler, hasar tespiti için çalışmalara başladı.

Çalışmalar, Bolu Valiliği koordinasyonunda Bolu ve Düzce belediyelerinin itfaiye müdürlükleri, Düzce Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Dörtdivan İtfaiyesi, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan özel idareleri, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, Kızılay Bolu Şubesi ve Bolu Mahalle Afet Gönüllüleri ekipleriyle devam ediyor.

Turuncu alarm verildi

Öte yandan gün içerisinde 15.00-18.00 saatlerinde kentte etkili olması beklenen sağanakla ilgili turuncu alarm verildi.
Sağanak ve sonrasında oluşabilecek olumsuzlara karşı personel teyakkuz halinde bekletiliyor.

Bolu'da sağanak yağış sele dönüştü
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