Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı
BOLU D-100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah kar yağışına bıraktı.
Etkisini artıran kar yağışı D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde devam ediyor.
ULAŞIMDA AKSAMALAR OLUŞTU
D-100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına başlarken, trafik ekipleri ise sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Öte yandan, Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.
MARMARA'DA SICAKLIK 6 DERECE DÜŞECEK
Marmara Bölgesi'nde rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalacak.
Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.
SERTAVUL GEÇİDİ'NDE ZİNCİRSİZ ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
AKDENİZ'i İç Anadolu'ya bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde ise tipi ve buzlanma nedeniyle araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.
Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yayladaki mahallesi Dağpazarı'nda kar kalınlığı yaklaşık 5 santimi buldu.
Yüksek kesimlerde yoğun kar görülürken, yağış Sertavul Geçidi'nde aralıklarla tipiye dönüştü, buzlanma görüldü. Bölgede denetim ve önlemlerini artıran trafik ekipleri, Sertavul Geçidi'nden araçların zincirsiz geçişine izni vermedi.
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