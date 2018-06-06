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    Boğaziçili öğrencilerin yargılandığı davada tahliye kararı

    AA
    06.06.2018 - 19:11 | Son Güncelleme:

    Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan 14'ü tutuklu 22 öğrencinin, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

    İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyetince ara karar açıklandı.

     "ÖĞRENCİ OLUP, FAAL EĞİTİM HAYATINA DEVAM ETMELERİ.."

    Heyet, tutuklu 14 öğrencinin, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, savunmalarının alınması, alabilecekleri muhtemel cezaya göre tutuklu kaldıkları süre ve öğrenci olup faal eğitim hayatına devam etmeleri ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaatini dikkate alarak tahliyesine hükmetti.
    Bu sanıklarla ilgili yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, "haftada bir gün imza verme" zorunluluğunu kaldırdığı tutuksuz 3 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

    DOKTORA ÖĞRENCİSİNİN ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

    Mahkeme heyeti, 4 sanıkla ilgili yurt dışına çıkış yasağının devamına ancak haftada bir gün imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da hükmederken, doktora öğrencisi olan bir sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerini ise eğitim hayatı ve çalışmalarının bir kısmını yurt dışında yapması nedeniyle kaldırdı.

    Duruşma ertelendi. 

    Etiketler: boğaziçi , afrin , protesto
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