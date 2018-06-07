Boğaziçili öğrencilere tahliye

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan öğrenciler, terör örgütünü ve şiddeti öven sloganlar atmadıklarını, pankart açmadıklarını belirtti. Öğrencilerden Yusuf Noyan Öztürk, “Niye tutuklandım anlamadım. Okulumu bitirmek istiyorum. Bir dönem kaybettim” diye konuştu.



Esen Deniz Üstündağ da “Kimya bölümü öğrencisiyim. Yapamadığım deneylerden dolayı okulum 2 yıl uzadı. Adım terörist olarak fişlendi. Bana ve sevdiklerime yaşatılanların telafisi olmayacaktır” dedi. “Tutuklu kaldıkları süre boyunca öğrenci olup, faal eğitim hayatına devam ediyor olmalarını” dikkate alan mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koyarak 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan 3 sanığa da yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Doktora öğrencisi bir sanığın, eğitim çalışmalarının bir kısmını yurt dışında yaptığı dikkate alınarak hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Dava 3 Ekim’e ertelendi.



