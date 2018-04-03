Boğaziçili 9 öğrenci tutuklandı

Diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı sevk yazısında, “üniversitede İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından insani duygularla düzenlenen lokum dağıtımı etkinliği esnasında şüphelilerin, barışçıl bir biçimde etkinlik yapan öğrencilere saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalışmaları neticesinde meydana gelen arbede üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı” belirtildi. Sevk yazısında, şüphelilerin söz konusu olaya karışmadıklarına dair yalan beyanda bulundukları belirtilirken “Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, işgalci, gayrimeşru, şiddet uygulayan bir güç olarak lanse ederek, PKK, KCK, YPG silahlı terör örgütünün ise cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek terör örgütünün propagandasını yaptıkları anlaşılmıştır.” denildi.