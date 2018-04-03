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    Boğaziçili 9 öğrenci tutuklandı

    Damla GÜLER / İSTANBUL
    03.04.2018 - 22:41 | Son Güncelleme:

    BOĞAZİÇİ Üniversitesi’nde, Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için 19 Mart’ta stant açan öğrenci grubuna karşı üzerinde “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazan pankart açan öğrencilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’u tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliği, şüphelilerden 9’nun “PKK, KCK, YPG silahı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

    Diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı sevk yazısında, “üniversitede İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından insani duygularla düzenlenen lokum dağıtımı etkinliği esnasında şüphelilerin, barışçıl bir biçimde etkinlik yapan öğrencilere saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalışmaları neticesinde meydana gelen arbede üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı” belirtildi. Sevk yazısında, şüphelilerin söz konusu olaya karışmadıklarına dair yalan beyanda bulundukları belirtilirken “Şüpheliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, işgalci, gayrimeşru, şiddet uygulayan bir güç olarak lanse ederek, PKK, KCK, YPG silahlı terör örgütünün ise cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek terör örgütünün propagandasını yaptıkları anlaşılmıştır.” denildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , boğaziçi , öğrenci , gündem
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