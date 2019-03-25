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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
25.03.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Konseyi eski başkanına hapis cezası

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Konseyi eski başkanına hapis cezası

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin önceki başkanı Mert N.,  FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığı İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Mert N.’nin 4 bin 899 kez Bylock’a giriş yaptığı tespit edildi. Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinde çift dal eğitimi alan N., gözaltına alındığı dönemde itirafçı olmuş ve pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek bildiklerini anlatmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler 4. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda (Kasım 2014’ten 7 Aralık 2017’ye kadar) Öğrenci Temsil Kurulu Başkanı olan Mert N. (görevinin devam ettiği) 6 Aralık 2017’de FETÖ kapsamında gözaltına alındı. Evinde arama yapıldı, telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Yapılan incelemede N.’nin kullandığı ancak amcasının adına kayıtlı telefonda Bylock yüklü olduğu belirlendi. N.’nin savcılık ifadesine göre öğrenci konseyi başkanı olduktan sonra Fatih Üniversitesi’nin Öğrenci Konsey Başkanı Mehmet Emre Polat kendisini arayarak tebrik etti. Daha sonra da Türkiye Öğrenci Konseyi’nin seçim çalışmaları için kendisiyle irtibatı sürdürdü. Yine onun yönlendirmesiyle Bylock indirdi ve ‘Hermes’ kod adıyla Bylock kullanmaya devam etti. İfadesine göre Polat onu, örgütün öğrenci konseyi işleriyle ilgilenen Yavuz isimli soyadını bilmediği kişi ile tanıştırdı. N. bu süreci “Türkiye Öğrenci Konseyi seçimlerinde aktif rol almak istiyordu. Ben de Boğaziçi Konseyi Başkanı olduğum için yakın durdum. Sadece seçim ve öğrenci işleri konuştuk. Kesinlikle örgütsel bir toplantı, sohbet olmadı” diyerek anlattı.

N., mahkemede bu ifadelerini reddetti. Korktuğu ve çekindiği için böyle ifade verdiğini iddia etti. Yargılama sürecinde yapılan incelemede 4 bin 899 kez Bylock’a giriş yaptığı belirlendi. Mahkeme, N. 7.5 yıl hapse mahkum etti. Daha sonra indirim uygulanarak 6 yıl 3 aya çekildi.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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