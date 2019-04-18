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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
18.04.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Boğa kaçınca böyle peşine düştüler... Dehşet anları kameraya yansıdı

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa yakalanamayınca başından tüfekle vurularak durduruldu. Kaçan boğanın sahibi olduğu tahmin edilen kişi tarafından tüfekle vurulması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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  • Kaçan boğayı tüfekle başından vurdu
  • Kaçan boğayı tüfekle başından vurdu
  • Kaçan boğayı tüfekle başından vurdu
  • Kaçan boğayı tüfekle başından vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, öğle saatlerinde Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan kesimhaneye getirilen bir boğa sahibinin elinden kaçtı. İsmi öğrenilemeyen sahibi ve çevredekiler uğraşlarına rağmen başarılı olamadı ve boğa mahallede kaçmaya başladı. Sahibi ve yanındaki arkadaşları da hafif ticari araçla boğanın peşine düştü.

Uzun süren kovalamada sahibi ve arkadaşları boğayı bir türlü yakalayamadı. Bu sırada durumun ihbar edilmesiyle polisler de bölgeye yönlendirildi.

Sahibi olduğu tahmin edilen kişi mahallenin 36 nolu sokağında aracından çıkardığı tüfekle boğaya ateş etti. Başına isabet eden saçmalarla boğa yere yığılırken, ihbarla bölgeye gelen polis ekipleri de çevredeki vatandaşları uzaklaşmaları için anonsla uyardı.

Sahibi olduğu tahmin edilen kişinin vurduğu boğanın yere yığılması ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri tarafından bölgeden ayrılan araçtaki kişilerin kimliklerinin belirlenerek haklarında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

 

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