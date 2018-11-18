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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
18.11.2018 - 17:26, Son Güncelleme:

Bodrum'dan sonra Marmaris... Tekneler battı, deniz renk değiştirdi

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Bodrum'dan sonra Marmaris... Tekneler battı, deniz renk değiştirdi

MARMARİS’te, aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle su alan 7 tekne, bağlı bulundukları yerde battı. Yüksek kesimden gelen sel suları ve derelerin taşıdığı toprak nedeniyle de deniz kahverengiye büründü. Bodrum'da da gece etkili olan yağış nedeniyle arabalar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı.

Marmaris’te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün öğleye kadar aralıklarla yağan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Tepe Mahallesi Azmak Deresi’nde, Atatürk Caddesi Halk Plajı sahilinde, Kordon Caddesi Yat Limanı girişinde ve Turban Mevkisi’nde, uzunlukları 4 ile 11 metre arasında değişen ahşap ve fiber toplam 7 tekne, bağlı bulundukları yerde su alarak battı. Tekneler sahipleri tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Bodrumdan sonra Marmaris... Tekneler battı, deniz renk değiştirdi


YOLA DÜŞEN KAYA PARÇALARI TRAFİĞİ AKSATTI

Marmaris- Muğla Karayolu’nun 5’inci, Marmaris-Turunç Karayolu 3’üncü kilometresindeki televizyon-radyo uydularının bulunduğu Vericiler Tepesi’nden yola düşen kaya parçaları da trafiğin aksamasına neden oldu. Yağmur nedeniyle yüksek tepelerden sel sularıyla taşınan toprak derelerle denize ulaştı ve denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrumdan sonra Marmaris... Tekneler battı, deniz renk değiştirdi

Can, mal kaybı ve su taşkınlarının yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik yaptı. Düşen küçük kaya parçaları temizlenerek karayolları kısa sürede trafiğe açıldı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saat içinde Marmaris şehir merkezine metrekareye 175,9 kilogram yağmur düştüğünü belirtip, "Aralıklarla sağanak gece de devam edecek" dedi.

Bodrumdan sonra Marmaris... Tekneler battı, deniz renk değiştirdi

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