Sağanak yağış turistik ilçeyi bu hale getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda sürüklenen araçlar kullanılamaz hale geldi. Aşırı yağıştan korunmak için bindikleri araçlarıyla birlikte denize sürüklenen iki balıkçı ise son anda kurtarıldı.
Kuvvetli yağış gece saatlerinde etkisini artırınca sele neden oldu. İlçe merkezinde Cevat Şakir Caddesi, Üçkuyular Caddesi ve Dere Sokak'ta park halinde bulunan bazı araçlar selin şiddeti nedeniyle sürüklendi ve kullanılamaz hale geldi. Dere Sokak'ta park halinde olduğu belirtilen bir kamyonet de suyun şiddeti nedeniyle devrildi.
İlçede bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yetkililerden yardım istendi. Emniyet, yoldaki araçları kaldırırken belediye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye başladı.
ARAÇLARIYLA DENİZE SÜRÜKLENEN BALIKÇILAR SON ANDA KURTARILDI
Torba mevkiinde balık tutmakta olan Recep Koç (39) ve Cemile Demirtaş (62) aşırı yağıştan korunmak için araçlarına bindikleri sırada gelen sel sularıyla birlikte denize sürüklendi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkmayı başaran balıkçıları kurtarmak için bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu, bir dalış timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Koç ve Demirtaş, denizde başka kimsenin olmadığını ifade etti.
Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri, denize sürüklenen 4 aracın sabitlenmesini sağlayarak, sahiplerine bilgi verdi. Bölgede kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Aşırı yağış nedeniyle çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü. İlçede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
METEOROLOJİ'DEN HAVA TAHMİNİ
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 2 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatı ve iç kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı çok bulutlu, il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15
Antalya: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16
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