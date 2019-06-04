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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.06.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti

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Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti

Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum’a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Bayramın 1’inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı.

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Güney Ege'ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar Bodrum’un yolunu tuttu. Turizmin göz bebeği Bodrum’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarıyla Bodrum’a gelen tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti
Sahillerde adım atacak yer kalmadı

Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum sahilleri de doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bodrum’a gelen vatandaşlardan bazıları ilçeyi gezmeyi tercih ederken, bazıları da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Bodrum’da araçlar 4 km’lik yolu 45 dakikada geçti

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