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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
19.03.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: 'Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez'

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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: 'Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez'

Bodrum Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum’dur. Sen siyasi ahlaktan söz ediyorsan, Bodrum Belediye Başkanı adayı yaptığın adamın arkasında dur. Ya da çıksın, basına beni niçin aday yapmadıklarını anlatsınlar" dedi.

Kocadon, Marmaris Yat Limanı'nda bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Muğla'da ilçelerin gösterdiği gelişime kent merkezinin ayak uyduramadığını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanlığı için aday olmadığını ancak bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediğini aktaran Kocadon, büyükşehirle ilgili sorunların bulunduğunu ve bunu bir dosya ile Kılıçdaroğlu'na ilettiğini bildirdi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun bu sorunları halledeceği sözünü verdiğini, Bodrum Belediye Başkanlığı adaylığını kabul etmesini rica ettiğini anlatan Kocadon, "Ben de kabul ettim. Biz siyasi terbiyeyi rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den aldık. Bizde lidere güvenmek, inanmak vardır. El sıkıştık biz. Maalesef verdikleri sözleri tutamadılar. Bodrum'a aday olmak için herhangi bir dilekçem ya da açıklamamam olmadı. Kendileri aday ettiler. Kendi aday ettiklerinin arkasında durmayan bir genel merkez ve genel başkan. Parti koridorlarında belediye başkanlıklarını farklı boyutlara taşıyan, 'Seç beni, seçtireyim seni' zihniyetiyle atanmış adaylardan başka bir şey yok. Bunun en güzel örneği Muğla'dır. Bugün Muğla'da CHP'nin seçim kazanma ya da kaybetme gibi bir endişesi yok. Tek endişeleri seçimden sonraki kurultayda koltuğa kimin oturacağı, o koltuğa oturanın belirleyeceği milletvekilleri" diye konuştu.

"Adamın başına gelmeyen kalmadı"

Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının saldırıları nedeniyle maaş ödeyemeyecek duruma getirildiklerini savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:
"Buna isyan ettiğimiz, dik durduğumuz ve kendilerinden talimat almadığımız için bizi devre dışı bıraktılar. Muğla demokrat insanların yaşadığı bir bölgedir. Kendileri tabanını kaybettikleri için Anadolu’dan çekile çekile, Adnan Menderes, Süleyman Demirel'in tabanını oluşturan Ege'ye çekildiler. CHP ana muhalefet görevini Türkiye'de yapamamaktadır. Muğla'dan bu seçimde ana muhalefet Demokratik Parti çıkacak. Şapkamı koysam, seçilirim devri bitti. Artık insanlarımız bilinçli oy kullanıyor. Bizleri yatırımları engellemekle suçluyorlar. Bizler yatırım yapmalarına engel olmadık. Bunlar külliyen yalan. Beceriksizliklerini bizleri suçlayarak örtmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkanı adayını sahneye çağırırken, 'Gel Ahmet' cümlesini kurdu. En son 'Gel Muharrem' dediğinde adamın başına gelmeyen kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum’dur. Sen siyasi ahlaktan söz ediyorsan, Bodrum Belediye Başkanı Adayı yaptığın adamın arkasında dur. Ya da çıksın, basına beni niçin aday yapmadıklarını anlatsınlar."

Basın toplantısının ardından Kocadon ve ekibi Marmaris'in mahallelerinde seçim çalışmasına devam etti.

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