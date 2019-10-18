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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Black Friday ne zaman? 2019 Black Friday tarihi

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Black Friday ne zaman? 2019 Black Friday tarihi

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Black Friday’ın 2019 tarihine çevrildi. Her yıl kasım ayında düzenli olarak gerçekleştirilen Black Friday’da pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İndirim günlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarih bilgisini merak ediyor. Peki, bu yıl Black Friday ne zaman başlayacak?

Yılın en büyük alışveriş dönemi olan Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil eder. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday'de hem mağazalar hem de e-ticaret siteleri alıcılarına ciddi oranda indirimlerle sunarlar. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Peki, bu yıl Black Friday ne zaman?

Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor.

NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?

Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.

 

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