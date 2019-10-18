Black Friday ne zaman? 2019 Black Friday tarihi
Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Black Friday’ın 2019 tarihine çevrildi. Her yıl kasım ayında düzenli olarak gerçekleştirilen Black Friday’da pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İndirim günlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarih bilgisini merak ediyor. Peki, bu yıl Black Friday ne zaman başlayacak?
Yılın en büyük alışveriş dönemi olan Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil eder. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday'de hem mağazalar hem de e-ticaret siteleri alıcılarına ciddi oranda indirimlerle sunarlar. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Peki, bu yıl Black Friday ne zaman?
Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor.
NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?
Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.
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