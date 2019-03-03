Bize yüzde 20 yakışmaz enflasyon % 6’lara düşecek

ERBAKAN HOCA GÖRSE…

“Doğu Karadeniz’den tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Yok. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara var. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti, Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın görüyor musun? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi. Ne hallere düştük. Durmadan yatıyor kalkıyor ‘Atatürk’ün partisi’ diyorlar. Yav, Atatürk’ün partisinin bunlarla ne işi var?

AMAN DİKKAT

‘Bizim arkamızda PKK, YPG var’ diyor. Hanımefendi, bizim arkamızda halk var, hak var. Bunlara 31 Mart’ta gerek batı, gerek doğu, güneydoğuda gereken dersi inşallah vereceğiz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe aman dikkat. Türkiye zenginleştikçe 82 milyon vatandaşımızın her biri faydalanmaktadır. Bugüne kadar sadece hizmet siyaseti yaptık. Birileri hep istismar siyaseti ile kötümserlik yayarak kendilerine alan açmaya kalktı.

İSTİHDAMDA DARALMA OLDU

Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Türkiye’de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam sağlayarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz. Türkiye’nin istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 6 oranında büyütmemiz vardır. Bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmuyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında büyük bir saldırıya maruz kaldık. Bu sebeple istihdamda daralma ortaya çıktı. Ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık.

BUNU DA AŞACAĞIZ

Faizlerden döviz rezervlerine kadar her alanlarda olumlu haberler geliyor. Merkez bankamız yeniden güçlenirken inşallah enflasyon tekrar yüzde 6’lara, 7’lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz. Bunu da aşacağız. Enflasyonun hararetini daha da düşüreceğiz. Tanzim satışlara başladık. Bu adımın sonuçlarını gördük. Bay Kemal ‘Kuyruklar var’ diyor. Bay Kemal bunlar yokluk kuyrukları değil, bunlar varlık kuyrukları. SSK hastanelerimizin kapısında hastalarımızın girdiği kuyruklar değil. Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin. 9 seçime girdi kaybetti. Şimdi onuncusuna giriyoruz, yine kaybedeceksin. Sen doğru, dürüst değilsin. Batırdın, batıracaksınız. Sen bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun.

SABOTE ETTİLER

Şu anda cep telefonları ile iletişim baz istasyonumuz ULAK tarafından sağlanıyor. Türkiye bunların eline kalsa yerli ve milli baz istasyonlarımızı teker teker sökerler. Bunların sicili bozuk. Geçmişte Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması her alanda kendi ayakları üzerinde durması için atılan adımların hepsini bunlar engelledi. Engelleyemediklerini de sabote ettiler. Şimdi uçağımız da yapmaya hazırlanıyoruz.

HAVALİMANI 2020’DE

(Rize-Artvin havalimanı) Dün Artvin’de 2022’yi söyledim ama sonra müteahhit firmalarla görüştüm. ‘Fevkalade durum olmazsa, 2020 sonuna kadar bitirebiliriz’ dediler. Artık havalimanından Rize’ye geleceğiz.”

‘YALLAH ORAYA GİT KÜRDİSTAN’A, SİZİN BU ÜLKEDE YERİNİZ YOK’

(TRABZON) “Kandil’de inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz. Trabzon’dan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan’a. Sizin bu ülkede yeriniz yok. Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP’ye gönül verenlere de sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart’ta sandıklarda bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadını vurun. Bu milletin paralarını Kandil’e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. İşte onun için ne yaptık? Kayyumlar... Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe, bunlara bu bedelleri ödeteceğiz.”

‘MÜŞTERİ BULURSAM HASTANEYİ YAPACAĞIM’

- “Bay Kemal, bizim iktidarımıza bak. Bay Kemal bunları izle. Şehir hastaneleri olarak yaptıklarımız bunlar. İnşallah şöyle bir müşteri bulduğum anda Rize’ye de bir şehir hastanesini 800 yataklı olarak yapacağız.

2.5 MİLYON İŞSİZE İŞ

İşsizlikte de büyük bir hamlemiz var. 3 ay ücreti, primleri, vergileri biz üstleneceğiz. TOBB da destek verecek, yıl sonuna kadar 2.5 milyon işsize iş temin etmiş olacağız.”

‘KİMLERDEN NE İSTEDİĞİNİZİ BİLMİYORSUNUZ’

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu’da otobüsten halka hitabı sırasında, bir vatandaşın sözleşmeli öğretmenlerin atanmasına ilişkin talebi üzerine şunları söyledi: “Şunu bir defa bilmeniz lazım, CHP döneminde neler çektiğiniz belli. Şu anda nasıl rahatladığınız, nasıl huzurlu olduğunuz o da belli ve hâlâ diyorsunuz ki, yok şöyle, yok böyle... Biz sözleşmeli ve fahri olarak hepsine bu tür destekleri verdik. Bu tür şeyleri çok farklı kişilere söyleyin, bana söylemeyin. Ben çünkü bu işlerde bunun dertlisiyim ama kimlerden ne istediğinizi bilmiyorsunuz, tamam mı?” Erdoğan, vatandaşın, “Sınavdan sınava koşuyoruz” sözlerine karşılık da, “Koşmaya devam edin, sınavdan sınava koşacaksınız ki başarılı olasınız. Hiç sınava girmeden gelsin bizim ayağımıza, o olmaz” dedi.