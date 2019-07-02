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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Bir kuş sürekli kamyonu takip ediyordu! Gerçek ortaya çıktı

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Bir kuş sürekli kamyonu takip ediyordu! Gerçek ortaya çıktı

Bingöl’de motor bölümünde kuşun yuva yaptığı yol inşaatında kullanılan kamyonun yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar çalıştırılmamasına karar verildi.

Bingöl-Erzurum kara yolu 35. kilometre Çobantaşı köyü mevkisinde bölünmüş yol çalışmalarını sürdüren firmaya ait bir kamyonun motor bölümünde kuşun yuva yaptığını fark eden işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Duyarlılık gösteren firma yetkilileri, hafriyat taşımada kullanılan kamyonun yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar seferden çekilmesine karar verdi.
Çobantaşı köyündeki şantiyede tamircilik yapan İlyas Varol (32), kamyonun üzerinde sürekli iki kuşun uçması üzerine yaptıkları aramada, içinde 6 yumurta bulunan yuvayı gördüklerini belirtti.

Bir kuş sürekli kamyonu takip ediyordu Gerçek ortaya çıktı

"KAMYON NEREYE GİDERSE TAKİP EDİYORDU"

Kuş ve yuvadaki yumurtaların zarar görmemesi için kimseyi kamyona yaklaştırmadığını anlatan Varol, şöyle dedi:

"Yaklaşık 20 gün önce kamyon çalışırken etrafında bir kuş dolaşıyordu. Kamyon nereye giderse kuş onu takip etmeye başladı. Biz de merak ettik, kamyonu atölyeye çektik baktık, kuş yuvası gördük. Motor şasesinin içine kuş yuva yapmış ve 6 yumurta içinde var. Şefimizin talimatıyla kamyonu çalıştırmamaya karar verdik. Bu kuş yavru yapana, uçup gidene kadar kamyonu çalıştırmayacağız."

Kamyonun çalıştırılmamasının ayda yaklaşık 15 bin lira ek maliyete neden olduğu, firma yetkililerinin kuş yuvası için bu maliyeti göze aldıkları öğrenildi.
Bu arada, ak kuyruksallayan türünde olduğu belirlenen kuşun kuluçka süresi, 11 ile 16 gün arasında değişiyor.
Bir kuş sürekli kamyonu takip ediyordu Gerçek ortaya çıktı

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