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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
27.04.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Bir kadın 'polis telefon' diye bağırdı, ortalık karıştı! Gerçek çok farklı çıktı...

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TAKSİM Meydanı'nda Fas uyruklu sevgililer kavgaya tutuştu. Kadın, "polis telefon" diye bağırınca çevredeki vatandaşlar, kadının cep telefonunu çaldığını sandıkları adamı yakalayıp dövdü. Kavganın, adamın eski sevgilisi olan kadınla birlikte olan fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için çıktığı anlaşıldı. Eski sevgililer olay sonrası karakolluk oldu.

İstanbul'da yaşayan ve daha önce sevgili olan Fas uyruklu kişiler bir süre önce ayrıldı. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine adam, sevgilisi ile daha önce beraber çektirdiği fotoğrafı "işte evleneceğim kadın" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı. Kadın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı görünce eski sevgilisini buluşmaya çağırdı.

Bir kadın polis telefon diye bağırdı, ortalık karıştı Gerçek çok farklı çıktı...

FOTOĞRAFLARI SİLMEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Taksim Meydanı'nda buluşan eski sevgililer burada tartışmaya başladı. Kadın, adama sosyal medyada paylaştığı ve cep telefonundaki birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmesini istedi. Adam fotoğrafları silmeyeceğini söyleyince aralarında kavga çıktı.
Bir kadın polis telefon diye bağırdı, ortalık karıştı Gerçek çok farklı çıktı...

ÇIĞLIK ATIP, 'POLİS TELEFON' DİYE BAĞIRDI

Türkçe bilmeyen kadın çığlık atarak "polis telefon" diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar adamı kadının cep telefonunu çaldığını sanarak yakalayıp dövmeye başladı. Bu sırada kadının çığlıklarını duyup gelen bir polis araya girdi. Öfkeli kadın vatandaşların ve polisin tutuğu eski sevgilisine vurmaya çalıştı.

Haber verilmesi üzerine takviye olarak gelen polis ekipleri eski sevgilileri ifadeleri için polis merkezine götürdü.

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