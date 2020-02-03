Bir can 15 bin TL

Antalya’da, 8 Temmuz 2018’de saat 22.00’de aracıyla Cebesoy Caddesi’nde seyreden Adil Hoda (69), otobüsten inip karşıdan karşıya geçen Engin Ustaali (24) ve Ezginur Terzi’ye (25) çarptı. Ustaali hayatını kaybederken, Terzi ise ağır yaralandı. Bilirkişi incelemesinde, yaya kaldırımını kullanmayan Ustaali ve Terzi asli kusurlu sayıldı. Aynı araçla iki gün önce trafik kazasına karıştığı anlaşılan Hoda ise tali kusurlu kabul edildi. Antalya 4. Ağır Caza Mahkemesi’nde açılan dava 24 Ocak’ta tamamlandı. Hoda’ya taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Bu ceza 24 taksitle ödenmek üzere 15 bin 200 TL’ye çevrildi.



Ölen gencin ağabeyi Emin Ustaali ve eşi, 5 Mart 2019’da sokakta yürürken Adil Hoda ile karşılaştı. Hoda’nın iddiasına göre, Ustaali “Sen katilsin. Sen bittin. Sen de evlat acısı yaşayacaksın. Namussuz, şerefsiz” diye bağırdı. Hoda da “Şerefsizler, köpekler” diye karşılık verdi. Ustaali “Damadın savcı. Tutuklanmadın bile” dedi. Hoda ise çantayla Ustaali’nin başına vurdu. İki taraf da hakaret iddiasını kabul etmedi. Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bu dava, 11 Ekim 2019’da son buldu. Hakaret suçundan Hoda’ya 1440 TL, Ustaali’ye ise 1740 TL para cezası verildi. İki ceza da ertelendi.