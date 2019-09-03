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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Bir ayda 300 orman yangını çıktı! Uzmanlar uyardı

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Bir ayda 300 orman yangını çıktı! Uzmanlar uyardı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine göre, Ağustos ayı boyunca ülke genelinde 300 civarında orman yangını yaşandı. Özellikle tatil beldelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Kavurucu sıcakların da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanından ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ağustos ayının 1'i ile 31'i arasında ülke genelinde 300 ayrı orman yangını çıktı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Tatil beldelerinde çıkan yangınların kontrol altına alınması ise günler sürdü. Rüzgarın etkili olduğu bölgelerdeki yangınları kontrol altına alınması uzadı.

Verilere göre, Ağustos ayının son yangını Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Eylül ayının ilk yangını ise 1 Eylül sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık Mahallesi'nde çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

"Piknik için ormanı değil, mesire alanlarını tercih edin"

Ağustos ayı boyunca; Adana'dan Antalya'ya, İzmir'den Bursa'ya, Kahramanmaraş'tan Erzurum'a kadar onlarca şehirde 300 civarında yangın olayı yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yüzlerce hektarlık ormanlık alan yangınlarda zarar gördüğü belirtiliyor.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklar ile birlikte vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer; piknik yapmak isteyen vatandaşların ormanlık alan yerine özel hazırlanmış mesire alanlarını tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.

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