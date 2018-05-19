Binlerce kişi sahile akın etti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 16.00 sıralarında önce ’SoloTürk F-16 Gösteri Ekibi’ gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen anların ardından Türk Yıldızları muhteşem bir gösteri sundu.

Sahili dolduran binlerce kişi gösteriyi heyecan ve coşkuyla izledi. Jetlerin yaklaşık 1,5 saat süren gösterisinde Samsunlular pilotlara alkışlarla destek verdi.

Doğu Park mevkisinde vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen, Filo Komutanı Binbaşı Esra Özatay'ın yönetiminde gerçekleştirilen gösteride önce F-6 savaş uçaklarıyla SOLOTÜRK gösteri sundu. Ardından Türk Yıldızları ekibinin 7 NF-5 A/B tipi yüksek performanslı jet uçakları da gösteri gerçekleştirdi.

Yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve binlerce vatandaş izledi.

Samsun'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği yürüyüşte de 1919 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Atakum İlçesi Ömürevleri mevkii Çobanlı İskelesi önünden başlayan yürüyüş, Mimar Sinan Mahallesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önünde son buldu.

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile marş söyleyerek Çark Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.







19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Tekirdağ’ın plaka kodu olan 59 rakamından esinlenilerek bir araya getirilen bin 59 öğrenci ile dev Türk Bayrağı ve Atatürk koreografisi oluşturuldu.