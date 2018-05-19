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    Gençler Anıtkabir'de...

    İHA
    19.05.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında beraberindeki gençlik heyetiyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

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    • Anıtkabirde 19 Mayıs töreni
    • Anıtkabirde 19 Mayıs töreni
    • Anıtkabirde 19 Mayıs töreni
    • Anıtkabirde 19 Mayıs töreni

    Anıtkabir’de düzenlenen tören, saat 09.00’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığındaki gençlik heyetinin Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Bakan Bak’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

    Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: "19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur. O gün Samsun’da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken vatan müdafasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır. Türkiye’yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimiz ile omuz omuza devam ediyoruz. Gençlere armağanınız olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

    Bakan Bak daha sonra, Anıtkabir önünde toplanan öğrencilerin yanına geçerek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

    99 yıllık destan99 yıllık destan

    Gençler Anıtkabirde...

    Etiketler: gündem
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