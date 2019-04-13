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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/ DHA
13.04.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Binlerce balık kıyıya vurdu, duyan geldi

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Binlerce balık kıyıya vurdu, duyan geldi

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın suları çekilince binlerce balık kıyıya vurdu. Vatandaşlar da kıyıya gelerek, çuval çuval balık topladı.

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  • Binlerce balık kıyıya vurdu, duyan geldi
  • Binlerce balık kıyıya vurdu, duyan geldi
  • Binlerce balık kıyıya vurdu, duyan geldi
  • Binlerce balık kıyıya vurdu, duyan geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İnegöl’ün Boğazköy Barajı'nda suyun anieden çekilmesiyle balıklar kıyıya vurdu. Kıyıya vuran binlerce balık can çekişirken, vatandaşlar çuvallarla balık topladı. Bazı sürücüler de araçlarını park ederek, balık toplayıp, bölgeden ayrıldı. Balık toplayan İslam Ahmet, “Sabah işe gidiyorduk. Arkadaşlar aradı 'balıklar ölüyor' diye. Biz de ellerimizle topluyoruz. Duyanlar buraya geliyor. Bu sabah barajın suyu bir anda azalınca böyle olmuş. milyonlarca balık var” dedi.

Ziyaetttin Murat da, “Duyan geliyor. Biz de geldik, topladık. Sonuçta balıklar ölecek. Bu duruma önlem alınması gerekiyor. Birkaç güne ölürler. Geldik, balık tutuyoruz” diye konuştu.

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Son 24 saatte ne oldu? (13.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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