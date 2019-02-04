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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.02.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım okul arkadaşlarıyla buluştu

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Binali Yıldırım okul arkadaşlarıyla buluştu

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, öğrenim gördüğü Piri Reis Ortaokulu, Kasımpaşa Lisesi'ndeki 75 arkadaşı ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Yıldırım'ın seçim ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen buluşmada konuşan Yıldırım, "Hayatımızın en güzel yıllarını birlikte geçirdik. Hayata birlikte hazırlandık, birlikte hayal kurduk. Dostlar arasında propaganda olmaz, şunu bilin ki en büyük mutluluğum o hayalleri şimdi gerçekleştiriyor olmak." dedi.

Zaman zaman "Lise yıllarındaki Binali" olmak istediğini ifade eden Yıldırım, "O yıllardaki Binali'ye büyüdüğünde millete hizmetin her kademesinde bulunacağını söylemek isterdim. Çok önemli bir göreve talip olduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için yola çıkarken en büyük güvencemiz yüce Rabbim ve İstanbulların desteği. Ortak değerimiz olan bu şehirde ele alınması gereken birçok konu var. Bunların başında trafik ve ulaşım geliyor. Türkiye'nin altyapısını liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çözdük. Göreve ilk başladığımızda Türkiye, 194 ülke arasında altyapı gelişmişliği açısından 39. sıradaydı şimdi 9. sıraya yükseldik. Artık ilk 10 arasındayız. Türkiye'de gösterdiğimiz vizyon ve çalışmanın aynısını şimdi İstanbul içinde göstereceğiz." diye konuştu.

Binali Yıldırım okul arkadaşlarıyla buluştu


"İnsanlara dokunarak yaşıyorum"

Yıldırım, öğrencilik yıllarında imkanların çok kısıtlı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Ülkede telefon, televizyon yoktu, bizlerde de yoktu. Hele hele internet hiç yoktu. O dönemi torunlarımıza anlattığımızda anlayamıyorlar. Z kuşağı bizim o dönemki imkansızlıklarımızı hayat şartlarımızı hayal dahi edemiyor. Anlamalarını beklememeliyiz. Bizim onlara bu yeni nesle bir gelecek ve vizyon verme sorumluluğumuz var. 1970'li yıllarda servisler yani taşımalı eğitim yoktu. Ya yürüyerek ya da toplu taşımayla okula gidiliyordu. Okul arkadaşın zaten mahalle arkadaşındı. Yoksulluklarımız vardı ama mutluyduk. 2 yıl önce TRT'de bir program yapıldı, oraya öğretmenlerim çağrıldı. Orada beni 'sessiz, çalışkan, herkesle arası iyi, göze batmamaya özen gösterirdi' diye anlatmışlardı. Evet ben insanlara dokunarak hayatımı geçirdim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bunun için önemli bir fırsat. İstanbul'a hizmet etmek kesinlikle küçümsenemez. Napolyon ne demiş 'Eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu'. Biz bu dünya başkentini yönetmeye talibiz."

"Vefası ve çalışkanlığıyla örnek bir insan"

Buluşmaya katılan öğretmen ve öğrenci arkadaşları ise Yıldırım'ın çok samimi, dürüst, güler yüzlü ve çalışkan olduğunu ifade etti.

Yıldırım'a tam not veren öğretmenleri ile arkadaşları, hatıralarındaki Binali Yıldırım'ı anlattı.

Matematik öğretmeni Yılmaz Er, Yıldırım'ın sınıf arkadaşları ve diğer öğretmenleri de destek olmak için buluşmaya geldiklerini belirterek, "Desteğin yanı sıra, özlemimizi gidermek istedik. Bu bir özlem yemeği. Görevi nedeniyle sık sık bir araya gelemedik. Seçimlerden sonra da başkan olarak daha sık İstanbul’da olacak inşallah. O zaman daha çok görme fırsatı bulacağız. Okulda ahenkli çalışması, dürüstlüğü, sağlamlığı ile dikkat çekerdi. Arkadaşlarına yardımcı oldu. Kayı köyünden geldiği halde İstanbul’daki arkadaşlarıyla yarıştı, onları geçti. Dilediği üniversiteyi de kazandı. Toleranslı, analitik gözle bakan, duygulu, merhametli kişiliğiyle insanlığa hizmet edebilen bir şahsiyet. Dürüstlüğü, açık yürekliliği, samimiyeti ile tanıdığımız, çalışkanlığı ile yüksek notlar alan bir öğrenciydi." ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni Taylan Aktükün, Yıldırım'a üç yıl boyunca müzik öğretmenliği yaptığını kaydederek, "Erzincan'dan yeni gelmişti. Müzikten iyi notlar alıyordu. Ağır başlı, kendisini göstermek istemeyen, güler yüzlü, öğretmenlerine çevresine saygılı bir öğrenciydi. Artık unutulduğumuzu düşündüğümüz bir dönemde vefa göstererek her zaman araması sorması, problemlerimizde yardımcı olması vefalı ve çok iyi bir insan olduğunu gösteriyor. En güzel duygu vefa duygusudur." dedi.

Lisedeki matematik öğretmeni Yusuf Kukul ise şunları söyledi:
"Binali Bey 1967'de ortaokuldan geldi. 3 yıl matematik derslerine girdim. Çok sakin sessiz, kendi halinde arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci. En sevdiğim tarafı öğrenci arkadaşlarına ve bizlere sevgi saygısı ve halk tipi bir çocuk olmasıydı. Yine de aynı insan. Geldiği mevkilerden gurur duyuyorum."
Fizik öğretmeni Necati Güngör, Yıldırım'ı çok uzun zamandır göremediğini ancak ortaokul yıllarında okuttuğu öğrencisi için "Sessiz, düşünen ve düşündüğünü isabetli olarak kullanan bir kişi. Bir meziyeti daha var, söylediği şeyi halk seviyesinde ifade ediyor. Şimdi İstanbul'a, kendisini Binali Yıldırım yapan şehre vefasını ödemek için geldiğini söylüyor. Kaç siyasetçi bunu söyleyebiliyor. İstanbul’u yepyeni bir İstanbul yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım okul arkadaşlarıyla buluştu


"Başarılı çalışmalara imza attı"

Lise arkadaşı Tacettin Erk, "Kendisini siz veya biz nasıl görüyorsak, okul zamanında da öyleydi. Biraz daha sakin, sessiz, şakacı ve iyi niyetli." derken bir başka arkadaşı olan Aziz Altun ise şunları kaydetti:
"O güzel yılları paylaştık. Kendisi yeni bir göreve soyundu. Bu görevinde de başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığından sonra TBMM Başkanlığında da gururla izliyoruz. Bir arkadaşımızın bu görevleri ifa etmesinden mutluluk duyuyoruz. Başarılı çalışmalara imza attı. Bakanlığı döneminde çok önemli işler yaptı. Ben emekli öğretmenim. Anadolu’da öğretmenlik yaptım. O nedenle yapılan hizmetleri çok iyi kıyaslayabiliyorum. Yollar ve diğer icraatları saymakla bitmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı da bizleri heyecanlandırdı ve mutlu etti. Dünyanın en güzel kenti İstanbul’a hizmetlerine devam edecektir."

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