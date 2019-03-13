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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)
13.03.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım, Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu

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Binali Yıldırım, Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, "Hayallerinizi zorlayacak uygulamaları yapmaya 18 gün kaldı" dedi.

Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, " Yaradanın mükemmel sisteminden örnekle bizim de şehirdeki her şeyi ölçmemiz, bu verileri toplamamız, depolamamız, büyük veriyi analiz edip sentezlerinden kararlar üretmemiz gerekir. Yeni nesil belediyecilik anlayışı da bu 4 temel süreç üzerine inşa edilmelidir. Bu nedenle İstanbul 4.0 dedik ve projelerimizi bu çatı söylemin altında geliştirdik." dedi.

DEĞİŞİMİN TÜKETİCİSİ OLMAYACAĞIZ

"Bunu anlamak için önce günümüz dünyasındaki değişimi, gelişimi,dönüşümü anlamak gerekir." diyen Yıldırım, " Biliyorsunuz, son yıllarda hayatımıza önemli bir kavram girdi. Endüstri 4.0. Üzülerek söylemeliyim ki, bundan önceki 3 değişimin öncüsü olamadık, üreticisi olamadık, çoğunlukla tüketicisi olduk. Ancak biz, bu değişimin sadece takipçisi ve tüketicisi olmamalıyız, olmayacağız da." diye konuştu.

İSTANBUL ÖNCÜLÜK EDECEK

Endüstri 4.0'ın en önemli ham maddesinin yetişmiş, eğitimli genç beyinler olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İstanbul buna öncülük edecek. İstanbul, Türkiye'nin lokomotifidir. Bu işi İstanbul'da başarırsak, tüm Türkiye'de başarmış olacağız. İstanbul'da, Türkiye'nin kaderini değiştiren projelere imza atmış tecrübe ve bununla birlikte 5,5 milyon gencimizin dinamizmi ve azmiyle bunu başaracağız. 2021 yılına gelindiğinde, yapay zekaya 52.2 milyar dolar harcama yapılacağı, 2020 yılına gelindiğinde ise 20 milyardan fazla cihazın, nesnelerin, internet teknolojisi sayesinde birbirine bağlı olacağı tahmin ediliyor. Nesnelerin interneti de başta saydığımız 4 temel sürece ve bunları mümkün kılan teknolojiye dayanıyor." dedi.

HAYALLERİNİZİ ZORLAYACAK UYGULAMALARI YAPMAYA 18 GÜN KALDI

"Şehirler de gece gündüz yaşayan bir sistemler bütünüdür. İşte biz de İstanbul 4.0 modeli ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sunduğu bütün hizmetleri bu değişim ve dönüşümle adapte edeceğiz" diyen Yıldırım, "Çağa ayak uydurmuş, teknolojik gelişmelerin öncüsü olan, daha yaşanılır, daha huzurlu, daha güvenli, ulaşımı rahat olan İstanbul, bir cazibe merkezi olacak. Bu sayede İstanbul, uluslararası yatırımcıları çekecek ve o gün bir finans merkezi olacak. Tüm bunların sonucu, İstanbullu için daha çok iş, daha çok istihdam ve artan refah seviyesi olacak. İstanbul 4.0 ise 5,5 milyon gencimizle beraber yeni bilgi devriminin öncüsü olacak. Küresel güç olma yolunda Türkiye'yi birlikte sırtlayacağız. Kısacısı İstanbul için edebileceğiniz kadar hayal edin. Hayallerinizi zorlayacak uygulamaları yapmaya 18 gün kaldı. Karar sizin. İstanbul'un desteğiyle bu göreve gelirsek, çok güzel işleri yapacağız. Bundan zerre kadar tereddüdümüz yok."

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