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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.02.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Binali Yıldırım: 4 vatandaşımızla temas kuruldu

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Binali Yıldırım: 4 vatandaşımızla temas kuruldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kartal'da çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, göçük altında kalan 4 vatandaşla temas kurulduğunu söyledi. Yıldırım ayrıca olayda iki vatandaşın hayatın kaybettiğini söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binanın olduğu yerde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım binanın bilinmeyen bir nedenden çöktüğünü söyleyerek, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı kurtarıldı. İki vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ekipler zamanla yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıyor.Bana verilen bilgiye göre dört vatandaşımızla temas kurulmuş. Sağ salim çıkarılması için olağanüstü gayret içerisindeyiz. Çok üzücü bir hadise. Şu anda bu neden çöktü nasıl çöktü niye çöktü şeklinde bir meseleyle uğraşma yerine, bir an önce içeride bulunanları sağ salim çıkarma gayreti içerisinde olmalıyız. Adli soruşturma başladı. Sonuç ortaya çıkacaktır" dedi.

Herkesin çalışmaları kolaylaştıracak ve zarar vermeyecek şekilde yardım etmesi gerektiğini söyleyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bitişik bina da çökme esnasında zarar görmüş olabilir. Oradaki vatandaşlar da boşaltılarak daha emniyetli bir yere getirildi. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Bu olay bizi şunu gösterdi. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara uymadan, bir şey olmaz benim temelim sağlam gibi düşüncelerle üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsın büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. İstanbul'un depremsel problemi var. 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var" dedi.

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