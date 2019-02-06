Son dakika: İstanbul Kartal'da bir bina çöktü
İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. Yardım bekleyenlerin seslerini duyurabilmesi için bina çevresinde toplanan kalabalık sessiz olmaları konusunda uyarılıyor. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu belirtiliyor. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşın da şu anda enkaz altında olduğu belirtiliyor. Enkaz altından bir kadın 1 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak çıkarılmıştı. Az önce enkaz altındaki bir yaralıya daha ulaşıldığı öğrenildi. Apartmandaki 14 dairede kayıtlara göre 43 kişinin yaşadığı belirtildi. Bazı vatandaşların ise enkazın başında çaresizce bekleyerek gözyaşlarına boğuldukları görüldü...
İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 14 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da olay yerine hareket ettiği bildirildi.
İlk gelen bilgi çöken binanın Maltepe'de olduğu yönündeydi, ancak ilerleyen dakikalarda binanın Kartal’da olduğu öğrenildi.
Binanın, patlamanın ardından çöktüğü iddia ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.
Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
Çöken binanın 1992 yılında yapıldığı belirtiliyor.
Çöken binadan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Enkaz altından bir kadın şu anda yaralı olarak çıkarıldı.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI: 14 DAİREDE, 43 KİŞİ YAŞIYOR, YIKIM KARARI YOK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.
Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, bina ile ilgili bir yıkım kararı olmadığını söyledi. Öz, kayıtlara göre, 14 dairede 43 kişi yaşıyor.
MUHTAR: KORKUNÇ BİR OLAY…
Orhantepe Mahallesi muhtarı Zeki Dağ “Korkunç bir olay. Birden yıkılacak bir binaya benzemiyordu. Binanın altında 5 aracın kaldığı söyleniyor. Binada 14 daire vardı. Normalde 27 -30 civarında kişi olduğu görülüyor ama nüfus müdürlüğünden net bilgi henüz gelmedi onu ileride açıklayacağız. Şu anda arama herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama bir sonuca ulaşamıyoruz. Binayla ilgili herhangi bir risk raporu bulunmuyordu” dedi.
Öte yandan binanın altındaki konfeksiyon atölyesinde de 20 - 25 kişinin çalıştığı öne sürüldü.
OLAY YERİNE AKUT BEKLENİYOR
AA muhabirinin aktardığına göre. Çatı katındaki yıkılan molozlar temizlenmeye çalışılıyor. Çok yoğun bir çalışma var. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için zabıta ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Az önce de binanın enkazında çatıda da bir çökme meydana geldi. Binada oturup da çökme anında dışarıda bulunan bazı vatandaşlar da şu anda bina önünde bekliyor. Olay yerine AKUT bekleniyor.
Binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı...
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