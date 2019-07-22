BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bireysel değerlendirmeye tabii olan öğrencilerin katıldığı BİLSEM mülakatında meraklı bekleyiş devam ediyor. 19 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
22 Nisan ile 12 Temmuz tarih aralığında MEB tarafından gerçekleşen BİLSEM mülakatlarının geride kalması ile, şimdi de öğrenci velilerinin gündemine sonuçların açıklanacağı tarih geldi. Merakla BİLSEM mülakat sonuçlarını bekleyenler, konuya dair internetten araştırma yapıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra, belirlenen tarihlerde itiraz süreci başlayacak. İşte, BİLSEM sonuçları ile ilgili merak edilenler.
BİLSM mülakatları 12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı. Sonuçların 19 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. BİLSEM sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların bir iki gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
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